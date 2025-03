Starmer revela el plan para garantizar la paz en Ucrania tras la cumbre con los líderes europeos: "Hay que actuar" 

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha revelado este domingo el plan para garantizar la paz en Ucrania tras la cumbre con los líderes europeos en Londres. El mandatario ha afirmado que cualquier nuevo acuerdo para apoyar a Ucrania debe estar respaldado por la fuerza, y que cada nación debe contribuir de la mejor manera que pueda, asumiendo todos la responsabilidad y aumentando su propia parte, según ha resaltato la BBC.

Starmer ha dicho que "estamos en una encrucijada en la historia" y ha revelado los siguientes planes:

El Reino Unido, Francia y otros países acordaron trabajar con Ucrania en un plan para detener los combates; este plan se discutirá con EEUU y juntos lo llevarán adelante.

Durante la cumbre se acordaron cuatro puntos: mantener el flujo de ayuda militar a Ucrania, tener a Kiev en la mesa para cualquier conversación de paz, que los líderes europeos apunten a disuadir cualquier invasión rusa futura a Ucrania y se formará una "coalición de los dispuestos" para defender a Ucrania y garantizar la paz allí.

Además, el Reino Unido dará a Ucrania acceso a 1.600 millones de libras para comprar nuevos misiles.

Europa debe hacer el trabajo pesado en cualquier acuerdo de paz, dijo Starmer, pero el acuerdo necesitaría el respaldo de Estados Unidos.

El primer ministro británico ha dicho que "un número de países" han mostrado su disposición a unirse a la "coalición de voluntarios" que el Reino Unido está impulsando para preservar la paz en Ucrania si se llega a un acuerdo para un alto el fuego.

En una rueda de prensa tras albergar una cumbre informal en Londres, Starmer no ha querido concretar cuáles son los países que se sumarían a ese plan, pero ha asegurado que el Reino Unido está dispuesto a poner "botas sobre el terreno y aviones en el aire" como garantías de seguridad para Ucrania.

"No todos los países se sentirán capaces de contribuir, pero eso no quiere decir que esperemos sentados. En vez de eso, aquellos dispuestos intensificarán la planificación ahora con urgencia real. El Reino Unido está preparado para respaldarlo con botas sobre el terreno y aviones en el aire. Europa debe asumir la parte más pesada", dijo.

Se abordará posteriormente con EEUU

Como ya había adelantado en una entrevista con la BBC en la mañana de este domingo, Starmer ha explicado que el Reino Unido y Francia trabajarán con Ucrania para traer la paz, que se abordará posteriormente con Estados Unidos.

A ese respecto, ha considerado que EEUU "no es un aliado poco fiable", sino que ha demostrado a lo largo de las décadas que se puede contar con él, y por eso ha hablado con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la noche del sábado antes de presentar el plan que pretende impulsar.

Para el primer ministro británico, el punto de partida debe ser dejar a Ucrania en la posición más fuerte posible de cara a unas eventuales negociaciones para un futuro acuerdo.

Ayuda financiera a Ucrania

El primer ministro británico también ha anunciado de esta forma una ayuda financiera a Ucrania para que pueda comprar más de 5.000 misiles de defensa aérea, al término de la reunión informal de los líderes europeos para abordar la seguridad de ese país. Además, señaló que estos misiles, que se fabricarán en Belfast, en Irlanda del Norte, fortalecerán a Ucrania y garantizarán la paz cuando ésta llegue.

Este armamento "será vital para proteger la infraestructura crítica ahora y fortalecer a Ucrania para garantizar la paz cuando llegue, porque tenemos que aprender de los errores del pasado", ha agregado Starmer, que ha recalcado la importancia de que todos los países asuman sus responsabilidades.

Así, ha destacado la importancia de mantener el flujo de ayuda militar a Ucrania mientras dure la guerra y seguir con la presión económica sobre Rusia. Según Starmer, cualquier paz duradera debe garantizar la soberanía y la seguridad de Ucrania, mientras que se exigirá que este país esté presente en cualquier negociación de paz para acabar el conflicto armado, que empezó en febrero de 2022.

En caso de un acuerdo de paz, los líderes europeos intentarán disuadir cualquier invasión futura de Rusia a Ucrania. "Para apoyar la paz en nuestro continente y tener éxito, este esfuerzo debe contar con un fuerte respaldo de Estados Unidos", ha dicho.

"Estamos trabajando con Estados Unidos en este punto después de mi reunión con el presidente (Donald) Trump la semana pasada y permitidme ser claro, estamos de acuerdo con el presidente en la necesidad urgente de una paz duradera, ahora debemos lograrla juntos", ha subrayado.

"Finalmente, acordamos que los líderes se reunirán nuevamente muy pronto, para mantener el ritmo de estas acciones y seguir trabajando hacia este plan compartido", ha explicado.

"Estamos en una encrucijada en la historia. Este no es un momento para más palabras. Es hora de actuar. Es hora de dar un paso adelante y liderar y unirnos en torno a un nuevo plan para una paz justa y duradera", ha resaltado el primer ministro.

Von der Leyen: "Necesitamos urgentemente rearmar a Ucrania y Europa"



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha subrayado este domingo la necesidad de "rearmar" a Ucrania y a Europa "urgentemente", al término de la cumbre. "Necesitamos urgentemente rearmar a Ucrania y a Europa", ha afirmado en declaraciones a la prensa al finalizar la cita.

La jefa del Ejecutivo comunitario ha estimado necesario que el continente dé "un paso adelante masivo" para aumentar su defensa y ha dicho que presentará un "plan integral" de cara a la cumbre de líderes europeos del próximo jueves en Bruselas.

Mientras, el canciller saliente alemán, Olaf Scholz ha reafirmado la voluntad internacional de apoyar a Kiev frente a Rusia. "Queremos apoyar a Ucrania, el país agredido y víctima de la agresión rusa, una verdad que no ha cambiado y que sigue estando clara", ha manifestado el jefe del Gobierno en funciones de Alemania.

"Esto significa que tenemos que seguir apoyando con medios financieros y militares", ah abundado el canciller saliente de Alemania, el país europeo que más ayuda militar ha enviado a Kiev, solo por detrás de Estados Unidos. Junto al apoyo a Ucrania reafirmado en Londres, Scholz ha hablado de que la cita ha servido para convenir que Ucrania debe contar con un Ejército fuerte, que ya es una realidad gracias a un apoyo que ha de mantenerse de cara a tiempos de paz.

Scholz también ha hecho hincapié en rechazar las perspectivas rusas del conflicto, que consideró "inaceptables". El canciller ha dicho que, para Moscú, la guerra busca en Ucrania "poner un Gobierno que baile la música" del régimen ruso, algo "inaceptable" porque el país del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, es una democracia que ha demostrado querer ser parte de la Unión Europea y estar regida democráticamente.

Por otro lado, Scholz ha indicado que la cuestión de la seguridad europea seguirá siendo relevante. "Todos los países europeos se han fijado fortalecer su propia seguridad", ha apuntado Scholz.

Respecto a la OTAN, el líder en funciones alemán ha destacado que en la reunión se ha coincidido en que la "alianza transatlántica no sólo fue importante en el pasado", sino "que lo será también en el futuro". "Vamos a desarrollar la cooperación dentro de la OTAN", ha afirmado Scholz. "La OTAN es clave en la seguridad de Estados Unidos, Canadá y de los países europeos miembros", ha dicho antes de defender la vigencia de la Alianza Transatlántica dadas las presentes amenazas contra la arquitectura de seguridad internacional.

Meloni se muestra escéptica

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha isntado este domingo a "no dejarse llevar por las emociones" tras lo ocurrido entre Estados Unidos y Ucrania, y se ha mostrado escéptica ante la propuesta de enviar tropas europeas al país, lo que ve como "una solución menos resolutiva que otras".

"Todos compartimos los mismos objetivos. Italia, Europa, la OTAN y Estados Unidos. Y ese es lograr una paz justa y duradera en Ucrania", ha dicho Meloni en declaraciones a la prensa en Londres. Ante ello, ha apelado a dejar atrás el choque del pasado viernes de Donald Trump con Volodímir Zekenski en la Casa Blanca y ha remarcado que "es importante no dejarse llevar por las emocions", aunque ha reconocido que en su encuentro con el presidente ucraniano lo vio "apenado" por lo ocurrido en el Despacho Oval hace dos días.

"Pienso que todos estamos muy apenados por lo que sucedió", ha dicho Meloni, que sin embargo ha instado a pasar página y "seguir trabajando para encontrar soluciones" para Ucrania. Meloni ha asegurado que Zelenski "quiere trabajar para mirar hacia adelante" y no ha detallado el contenido de lo tratado en su conversación telefónica de anoche con Donald Trump.

La primera ministra ha remarcado que su sensación es que "Estados Unidos quiere una paz" en Ucrania, "y la quiere rápido", por lo que ha apelado a buscar soluciones adecuadas para evitar posibles recaídas. "Hay que estar seguros de que, cuando se logre la paz, no se vuelva para atrás", ya que "la única cosa que no nos podemos permitir es una paz que no perdure". Esto "no se lo puede permitir ni Ucrania ni Europa ni Estados Unidos", ha advertido Meloni, ante "una paz que puede ser violada".

"Creo que en un momento de enorme interés común se pueden hallar soluciones" y estas no tienen por qué incluir una entrada de Ucrania a la OTAN: "Hay otras opciones. Se debe pensar más allá, en un modo creativo", ha remarcado Meloni.

Entre otras cuestiones, la dirigente se ha mostrado también escéptica y ha expresado "perplejidad" ante la propuesta de envío de tropas europeas a Ucrania. "Lo veo como una solución muy compleja y menos resolutiva que otras", ha alegado.