Sunak se niega a entregar los whatsapps de Boris Johnson y desafía a la comisión sobre la pandemia

House of Commons/PA Images via Getty Images

Con Boris Johnson nada es imposible y ninguna vuelta de tuerca se puede descartar. El primer ministro británico actual, Rishi Sunak, antiguo miembro del gabinete de Johnson, se niega a revelar los mensajes de WhatsApp de su antiguo jefe como exige la comisión que investiga la pandemia del covid.

Hasta el propio 'BoJo' parecía dispuestos a entregarlos, pero el responsable de Downing Street no quiere.

Durante su mandato, afectado de lleno por esta cuestión, Boris intercambió numerosos mensajes asesores científicos y otros miembros de su Gabinete. Este es el material que requiere el grupo independiente que investiga la gestión pública del coronavirus en Reino Unido y que Sunak no quiere entregar.

Heather Hallett, la jueza jubilada designada por el Gobierno para dirigir la investigación, pidió acceder a documentos no oficiales, entre ellos las conversaciones personales entre altos cargos y asesores. Pero, como apunta El País, el plazo expiraba este jueves por la tarde y Sunak no ha dado su autorización.

Según El Economista, Boris Johnson ha enviado a la responsable de la comisión una carta en la que muestra su disposición a enviar estos materiales directamente a ella. "Estoy perfectamente satisfecho con que la investigación lo vea", añade el medio citando a Bloomberg.

"Le he pedido (...) que se lo pasen. Si el Gobierno prefiere no hacerlo, pediré que se me devuelvan (los mensajes) para poder enviárselos de manera directa", esgrime el que fuera líder de los conservadores y del Reino Unido hasta el pasado julio.