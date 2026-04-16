Tener una segunda residencia de más de 5 millones de dólares en Nueva York ya no saldrá tan barato: Zohran Mamdani anuncia un nuevo impuesto dirigido a los ultrarricos

Antes siquiera de que estuviera terminado, el multimillonario estadounidense Kenneth C. Griffin, propietario de la firma de inversión global Citadel, batió un récord en su país al pagar 238 millones por un ático en el número 220 de Central Park South, en Nueva York. Fue la venta de un piso residencial más costosa hecha nunca en Estados Unidos. El apartamento, sin embargo, de cuatro plantas y más de 24.000 metros cuadrados, está vacío gran parte del año. No es la vivienda habitual de Griffin. Y es ahí, frente al portal del edificio, donde el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha grabado un vídeo para anunciar que su Administración va a gravar a los más ricos.

El regidor neoyorquino ha escogido el conocido en Estados Unidos como Tax Day, la fecha límite para presentar la declaración en el país, para avanzar que Nueva York implementará un primer impuesto sobre segundas residencias en la ciudad "que se aplicará a los apartamentos de lujo valorados en más de cinco millones de dólares" y "cuyos propietarios no residen aquí de forma permanente". "Cuando me presenté como candidato a alcalde, dije que iba a gravar a los ricos", dice Mamdani a cámara, en plena noche. Justo después, tras golpear con su dedo índice la lente, el alcalde celebra: "Pues hoy vamos a gravar a los ricos".

"Este impuesto — explica Mamdani — sobre las segundas residencias está específicamente diseñado para los más ricos entre los ricos, aquellos que invierten su riqueza en bienes raíces en la ciudad de Nueva York, pero que en realidad no viven aquí. Y, aun así, son capaces de obtener grandes beneficios económicos al poseer propiedades en, me atrevo a decir, la mejor ciudad del mundo". Se trata, según Mamdani, de un "sistema injusto que perjudica a los trabajadores neoyorquinos".

El lugar escogido, frente al ático de Griffin, tiene su aquel, y no solo porque este multimillonario sea el mejor ejemplo del objetivo de este impuesto, sino por la historia misma del edificio que alberga el apartamento. Hasta hace unos años, allí vivían 80 residentes a precio asequible que el 18 de mayo de 2006 recibieron un aviso de desahucio para que un promotor pudiera demoler el inmueble y levantar un nuevo mucho menos modesto, pensado para personas como Griffin. Según contó The New York Times, un grupo de inquilinos resistió organizándose en una asociación llamada "Salvemos nuestros hogares". Resistieron "el mayor tiempo posible, interponiendo demandas para poder permanecer en sus viviendas, pero finalmente llegaron a un acuerdo por una cantidad no revelada", detalló el periódico estadounidense.

El nuevo impuesto reportará a la ciudad de Nueva York unos 500 millones de dólares al año, unas cifras que ayudarán, tal y como explica Mamdani, "a financiar cosas como guarderías gratuitas, calles más limpias y barrios más seguros". "Como alcalde, creo que todos tenemos un papel que desempeñar para contribuir al desarrollo de nuestra ciudad. Y algunos un poco más que otros", zanja el alcalde.

Kathy Hochul, la gobernadora de Nueva York, se dirigió a esas personas ultrarricas que tendrán que hacer frente al pago de las nuevas tasas. "Si usted puede permitirse una segunda residencia de cinco millones de dólares que permanece vacía la mayor parte del año, puede contribuir como cualquier otro neoyorquino".