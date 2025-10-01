Tiene una casa envidiable, se muda el nuevo 'vecino' y lo que monta al acto le baja el valor en casi 60.000 euros

Conseguir la casa perfecta es, ahora más que nunca, prácticamente misión imposible. Por ello, el cambio que ha afectado directamente a su casa y, sobre todo, a las vistas que tenía ha indignado especialmente a una vecina del exclusivo barrio costero de Southebourne, en la ciudad Bournemouth, al sur de Inglaterra.

Liz Bates, de 42 años, disfrutaba de unas preciosas vistas de la bahía de Poole hasta que la construcción de un nuevo edificio las ha destruido drásticamente. Pero lo que la mujer realmente no soporta es la adición de un muro para preservar la privacidad de la nueva residencia, según ha informado el medio francés immobilier Figaro Immobilier.

La propia Bates ha asegurado al Daily Mail, el cambio, además de la pérdida de comodidades, ha supuesto una caída del valor de su vivienda de casi 60.000 euros, según una tasación profesional. Por ello, acusa a la promotora encargada de las obras de mostrar "pura arrogancia" al erigir un muro de 2,4 metros de altura en la terraza suspendida para garantizar la privacidad de los nuevos ocupantes. Según ella, tal cosa no estaba prevista.

Tras diez felices años allí, esta madre de dos hijos está considerando mudarse, pero la pérdida de valor de su vivienda podría complicar las cosas. "Sentimos que vivimos en una pecera desde que comenzó este proyecto", declaró. "Y cuando la gente hace barbacoas o fuma en la terraza, el viento entra en nuestra casa", agregó. También lamenta las vistas y la pérdida de luz natural.

Mientras, la promotora ha esgrimido que su desarrollo de alta gama debería impulsar el valor inmobiliaior de la zona. "Ningún propietario en el Reino Unido tiene derecho a vistas; es un derecho civil. Este terreno está ubicado frente a propiedades existentes, y sí, es lamentable que la gente esté perdiendo sus vistas", ha dicho al medio británico sin abordar la legadlidad del muro de la terraza.