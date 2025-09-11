Los drones rusos que cruzaron a Polonia iban a un centro de suministro de armas a Kiev, según 'Der Spiegel'

Unos soldados, junto al punto en que cayó uno de los drones rusos, en en Wyryki-Wola (Polonia), 10 de septiembre de 2025.

La OTAN parte de la base de que varios de los drones supuestamente rusos que violaron en la madrugada del miércoles el espacio aéreo polaco tenían como objetivo un centro logístico para el suministro de armas a Ucrania, informa este jueves el Der Spiegel alemán.

Desde el inicio de la guerra de agresión rusa contra Ucrania, gran parte de los suministros de armas occidentales para apoyar al país invadido se gestionan a través del aeropuerto de Rzeszów, en el sureste de Polonia. Dada la trayectoria de cinco de los drones, era de esperar un ataque contra el centro logístico, según fuerzas de la Alianza Atlántica.

Aviones de combate holandeses del tipo F-35, que apoyan la defensa aérea en Polonia por encargo de la OTAN, derribaron a continuación al menos tres de los drones y, según las primeras investigaciones, uno se estrelló, agregaron.

Las fuerzas armadas alemanas, que protegen con dos baterías Patriot el centro de suministro de armas contra ataques aéreos, detectó temprano a través de los radares la incursión de los drones en el espacio aéreo polaco y compartió los datos con la red de defensa aérea de la OTAN. Las unidades de fuego de los sistemas alemanes no se utilizaron en la operación, precisa el semanario.

A la ONU

Polonia, mientras, ha pedido una sesión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU tras la violación rusa de su espacio aéreo, según dijeron fuentes de la presidencia surcoreana del Consejo a la prensa.

La fecha en que podría tener lugar esta sesión todavía se está estudiando, de acuerdo con estas fuentes, que comunicaron la noticia a los periodistas a través de un grupo de Whatsapp.

Además de pedir esta reunión, Polonia ha solicitado formalmente una consulta urgente de los aliados al haber invocado el Artículo 4 de la OTAN, una decisión conjunta de Tusk y el presidente polaco, Karol Nawrocki, para preparar una respuesta conjunta de los aliados.

Las autoridades polacas han encontrado restos de un misil de origen desconocido y de siete drones tras la violación del espacio aéreo del país por parte de Rusia, informó este miércoles la portavoz del Ministerio del Interior, Kinga Gałecka. Galecka señaló que el misil del que se encontraron restos puede ser un misil polaco utilizado para derribar los drones.

El primero de los restos se halló a las 05.30 GMT en Mniszków, (este), y desde entonces se han sucedido nuevos hallazgos de restos en varias zonas del país, incluyendo un dron en la provincia de Lódz (centro), a más de 300 kilómetros de la frontera bielorrusa.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, reveló este miércoles en el Parlamento que, durante la madrugada, se registraron hasta 19 incursiones del espacio aéreo polaco, y destacó que, por primera vez desde el comienzo de la guerra rusa en Ucrania en febrero de 2022, los drones llegaron desde Bielorrusia.

No se reportaron víctimas ni heridos, pero una casa resultó dañada y también se reportaron perjuicios en un turismo aparcado, según la portavoz del Interior.

