Trump afirma que se le está agotando la paciencia con Putin: "Hacen falta dos para bailar un tango"

Una de cal y otra de arena. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice ahora que siente que la paciencia con su homólogo ruso se está agotando "y rápido" ante la escasez de avances en las negociaciones de paz con Ucrania impulsadas por la Casa Blanca. "Hacen falta dos para bailar un tango", ha señalado el republicano en una entrevista en Fox News.

Respecto al incidente entre Rusia y Polonia, el mandatario ha dejado caer que se tratase de un accidente. "No voy a defender a nadie, pero lo cierto es que fueron derribados y cayeron en el espacio aéreo", ha señalado el republicano, quien ha optado por desmarcarse de la incursión rusa.

Cabe destacar que la primera reacción del mandatario tras la incursión rusa en Polonia tardó en llegar hasta 12 horas, tal y como recoge el diario El País, y lejos de resolver dudas, dejó aún más incertidumbre sobre su posición. "¿Qué pasa con Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones?", escribió en aquel momento Trump en su red social, Truth Social. "Allá vamos", agregó.

A pesar de ello, el líder estadounidense no ha llevado a cabo ninguna acción concreta contra su homólogo ruso, más allá de expresar su decepción con él y de lanzar algunas amenazas que no han terminado nunca de materializarse del todo.