Trump asegura que pedirá la pena de muerte para quien cometa un asesinato en Washington: "No tenemos otra opción"

Donald Trump prosigue su plan para acabar con el crimen en Washington. El presidente de EEUU ha advertido que su Administración pedirá la pena de muerte para quienes cometan un asesinato en la capital estadounidense.

"Si alguien asesina a alguien en la capital, pena de muerte", ha aseverado Trump durante la séptima reunión de su Gabinete. Según el mandatario, esta "es una medida de prevención muy fuerte", pero aseguró que toda su Administración está de acuerdo. "No sé si estamos preparados para esto en este país. Pero no tenemos otra opción", ha añadido.

"Si alguien mata a alguien", ha insistido el republicano, "va a ser pena de muerte". Este anuncio de Trump forma parte de su estrategia para acabar con lo que considera una criminalidad desbordada en la capital estadounidense, donde, pese a los altos niveles de delitos, las cifras se mantienen en su punto más bajo de los últimos 30 años.

El pasado 11 de agosto, Trump tomó el control de la seguridad de Washington, por 30 días inicialmente, amparándose en la ley que permite intervenir la autoridad de la ciudad y justificando que existe una "emergencia" por la alta criminalidad. Además de los 800 miembros de la Guardia de Washington ya activados, seis estados gobernados por republicanos —Virginia Occidental, Carolina del Sur, Ohio, Misisipi, Luisiana y Tennessee— enviarán también más efectivos.

Con su llegada, el número de efectivos de la Guardia Nacional asciende a unos 2.000, mientras que en la ciudad también patrullan la Policía Metropolitana y agentes federales del FBI, la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según ha explicado este martes la fiscal general, Pam Bondi, ya se han arrestado 1.094 personas en Washington y se han requisado 115 armas ilegales.

Activistas y organizaciones han denunciado que las agencias federales están aprovechando esta supuesta guerra contra el crimen para detener a migrantes indocumentados.