Trump cree que un acuerdo con Irán está "muy cerca", aunque amenaza con "una violencia jamás vista" si no se logra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que está "muy cerca" un posible acuerdo con Irán con respecto a su programa nuclear, aunque ha vuelto a amenazar con "una violencia jamás vista" si no se logra.

"Hay un paso muy, muy bueno, y hay un paso violento, de una violencia como jamás se ha visto antes, y espero que no tengamos que hacer esto. No quiero dar el segundo paso. Algunos sí. Muchos sí. Yo no quiero dar ese paso. Así que veremos qué pasa", ha dicho en Doha, capital de Qatar, en su gira por la región de Oriente Próximo.

"Irán ha aceptado, en cierto modo, las condiciones. No van a producir, como digo yo, de forma amistosa, polvo nuclear", ha dicho Trump, quien ha asegurado que las negociaciones están "tal vez muy cerca" de plasmarse en un acuerdo.

El contenido de estas declaraciones del presidente estadounidense es similar al de otras que ha dado durante su gira estos días por Oriente Próximo, y que en Irán no han gustado. Su presidente, Masoud Pezeshkian, criticó este miércoles que Trump creyera que puede venir a la región a "amenazar" y "esperar" que vayan a ceder.

"Nunca negociaremos nuestra dignidad. Esto está en la sangre de cada iraní", dijo Pezeshkian, insistiendo en que su país seguirá avanzando "con o sin acuerdo". Al mismo tiempo, censuró que Trump haya estado acusando a Irán de apoyar el terrorismo y recordó que él está detrás de la muerte del general Qassem Soleimani.

