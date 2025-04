Trump cree que Putin le "está dando largas" porque "quizás no quiere detener la guerra"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha condenado este sábado los ataques rusos contra objetivos civiles en Ucrania y ha vuelto a plantear la posibilidad de aplicar sanciones adicionales a Moscú tras declarar abiertamente sus sospechas de que el presidente ruso, Vladimir Putin, le está "dando largas" sobre el asunto.

Durante su vuelo de regreso a Estados Unidos tras acudir al funeral del Papa Francisco en Roma, Trump ha lamentado que el presidente ruso, "no tiene motivos para bombardear zonas civiles, ciudades y pueblos de Ucrania con misiles".

Trump, quien ya pidió abiertamente el jueves a Putin que dejara de atacar Ucrania tras un bombardeo que dejó una docena de muertos en la capital, Kiev, volvió a abrir la puerta a nuevas penalizaciones contra Rusia.

"Es posible que haya que lidiar con Putin mediante sanciones bancarias y secundarias", ha estimado el mandatario estadounidense, con unas declaraciones pocos habituales en el mandatario estadounidense respecto a su homólogo ruso.

"Me hace pensar que tal vez no quiere detener la guerra, solo me está dando largas y hay que tratarlo de otra manera", ha avisado en un post publicado en su plataforma Truth Social.

