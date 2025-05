Trump insulta a Putin y amenaza con más sanciones a Rusia: "Se ha vuelto loco"

Donald Trump ha encendido todas las alarmas en Washington con unas declaraciones que sacuden la política internacional. El presidente de Estados Unidos ha arremetido con dureza contra su antiguo aliado, el presidente ruso Vladímir Putin, a quien ha acusado de estar detrás de una ofensiva “brutal” contra Ucrania. “Se ha vuelto absolutamente loco”, soltó Trump en su red social Truth Social, en referencia directa al mandatario del Kremlin. “Está matando innecesariamente a un montón de gente, y no estoy hablando solo de soldados”.

Sus palabras llegan después del ataque aéreo más feroz desde que comenzó la guerra en Ucrania, con el lanzamiento de 367 drones y misiles rusos que han dejado al menos 12 muertos y 79 heridos. Entre las víctimas se encuentran tres menores en la región de Zhytomyr. Trump no se ha mordido la lengua y ha avisado de que contempla sanciones adicionales contra Rusia. “Absolutamente”, respondió cuando los periodistas le preguntaron por esta posibilidad al regresar de su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey. “Está disparando cohetes a Kiev y otras ciudades. No me gusta nada”, zanjó desde la Base Aérea Andrews.

Ataques, reproches y advertencias



El líder republicano ha recalcado que su relación con Putin era buena, pero que algo ha cambiado: “Siempre me llevé bien con él, pero no sé qué demonios le ha pasado”. Trump aseguró estar “muy sorprendido” por la agresividad de Moscú en medio de conversaciones para lograr un alto el fuego. “Está lanzando cohetes a ciudades y matando gente, y no me gusta nada”, insistió, visiblemente alterado.

La respuesta del presidente estadounidense se produce justo después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, exigiera una reacción firme de la comunidad internacional: “El silencio de América, y el silencio de otros en el mundo, sólo envalentona a Putin”, denunció el domingo. En esa misma línea, el jefe de la administración presidencial ucraniana, Andriy Yermak, advirtió de que sin más presión “Rusia y sus aliados solo se fortalecerán para continuar con estos asesinatos”.

Trump, sin embargo, no ha tenido palabras amables para el líder ucraniano. Al contrario. “Zelenski no hace ningún favor a su país hablando como habla. Todo lo que sale de su boca causa problemas, no me gusta, y será mejor que pare”, lanzó en una crítica poco habitual hacia un aliado estratégico. Incluso fue más allá y apuntó a su predecesor, Joe Biden, como corresponsable de la guerra: “Este conflicto nunca habría comenzado si yo fuera presidente”.

La ofensiva más letal en semanas



El ataque ruso, ejecutado durante el fin de semana, ha sido el más masivo en términos de volumen armamentístico. Según datos de la Fuerza Aérea ucraniana, se lanzaron 298 drones y 69 misiles, aunque lograron interceptar 266 drones y 45 misiles. La ciudad de Kyiv resultó especialmente golpeada, con 11 heridos, aunque no se reportaron fallecidos en la capital. En otras regiones, como Mykolaiv, Khmelnytskyi y Kharkiv, se registraron muertos y heridos tras los bombardeos, algunos de ellos ancianos y niños.

Desde Moscú, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus sistemas antiaéreos derribaron 95 drones ucranianos en pocas horas, mientras que el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, aseguró que 12 drones enemigos fueron neutralizados antes de llegar a la ciudad.

Pese al horror, Rusia y Ucrania han seguido adelante con el intercambio de prisioneros acordado en Estambul, en el que se han canjeado mil personas por bando. Una muestra de que, pese a los bombardeos, los contactos diplomáticos no se han roto del todo.

Trump, por su parte, ha reiterado que él no forma parte de esa guerra. “Esta es la guerra de Zelenski, Putin y Biden, no la de ‘Trump’. Yo solo estoy ayudando a apagar los grandes y feos incendios que han sido iniciados por medio de una gran incompetencia y odio”, escribió en redes.

Sin contemplaciones. Sin filtros. Y con un nuevo frente diplomático abierto.