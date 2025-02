Trump y Putin acuerdan comenzar inmediatamente la negociación para el fin de la guerra en Ucrania: qué dice cada parte

La paz en Ucrania parece estar hoy más cerca que ayer. La noticia ha saltado poco después de las 18:00 de la tarde de este miércoles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que, tras mantener una conversación telefónica con el mandatario ruso, Vladímir Putin, se ha alcanzado el compromiso de iniciar negociaciones "de inmediato" para poner fin al conflicto armado.

Según ha explicado el propio Trump en su red social Truth Social, ese acuerdo con Putin se ha logrado tras mantener una "larga y muy productiva llamada telefónica" en la que ambos han coincidido en la necesidad de "detener las millones de muertes que están teniendo lugar en la guerra entre Rusia y Ucrania".

En ese sentido, el presidente norteamericano se ha mostrado convencido de que esas negociaciones “serán un éxito” y ha vuelto a reiterar que se trata de “una guerra que no habría ocurrido si yo hubiera sido presidente”.

Putin se muestra abierto a negociar

Tras el mensaje de Trump, ha sido el Kremlin el que ha confirmado la conversación telefónica entre Vladímir Putin y Donald Trump y ha aportado detalles sobre los puntos de acuerdo que se han alcanzado en la misma.

El presidente ruso ha destacado "la necesidad de eliminar las causas profundas del conflicto" para acabar con la guerra en Ucrania. Y, según el Kremlin, ambos presidentes han coincidido en que "se puede lograr una solución a largo plazo mediante negociaciones pacíficas".

Igualmente, Putin le ha comunicado a Trump en la llamada que está dispuesto a que Rusia y Estados Unidos dejen de lado sus diferencias (más palpables que nunca desde el comienzo de la guerra de Ucrania) y “colaboren”

Además, el Kremlin ha anunciado que tanto el presidente de Rusia como el de Estados Unidos han pactado dar continuidad a estos “contactos personales”. De hecho, a última hora de la noche de este miércoles, Trump ha anunciado que va a mantener un primer encuentro con Putin en Arabía Saudí para hablar sobre Ucrania.

Respuesta positiva por parte de Zelenski

Poco después de finalizar la llamada con Putin, Donald Trump ha hablado con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. El objetivo era transmitirle que el mandatario ruso estaba dispuesto a emprender a la mayor brevedad posible unas negociaciones de paz y así conocer su posición al respecto.

La respuesta de Zelenski ha sido positiva. El presidente de Ucrania ve con buenos ojos sentarse a la mesa con la parte rusa para tratar de acabar con una guerra que en apenas unos días, el 24 de febrero, cumplirá ya tres años.

“Nadie desea más la paz que Ucrania. Junto con Estados Unidos, estamos definiendo los próximos pasos para detener la agresión rusa y garantizar una paz duradera y fiable. Como dijo el presidente Trump, hagámoslo”, ha destacado Zelenski en un mensaje en su perfil en la red social X.

El presidente de Ucrania ha calificado la conversación telefónica con su homólogo estadounidense como “muy significativa” y ha anunciado que ha acordado con Trump “mantener más contacto y planificar próximas reuniones”.

Qué dice la Unión Europea

Otra parte importante en la guerra de Ucrania ha sido la Unión Europea, que desde el primer momento se ha mostrado totalmente en contra de la invasión militar rusa contra territorio ucraniano.

Respecto a ese acuerdo entre Trump y Putin para iniciar negociaciones “de inmediato” sobre el posible final de la guerra, los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, España y Polonia han subrayado desde París que la paz en Ucrania debe alcanzarse teniendo en cuenta a los ucranianos. Por ello, han evitado valorar expresamente ese compromiso alcanzado entre el presidente norteamericano y el ruso.

"No se puede decidir nada sobre Ucrania sin Ucrania y no se puede decidir nada sobre la seguridad europea sin Europa porque la agresión rusa a Ucrania afecta claramente a la seguridad europea", ha resaltado el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

En la misma línea se ha manifestado su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, quien ha insistido en que los ucranianos son "dueños de los parámetros de una negociación de paz" con los rusos porque son "un pueblo soberano".

Cómo serán las potenciales negociaciones de paz

Respecto a cómo serán o en qué se basarán esas potenciales negociaciones de paz se sabe poco (o casi nada). La única información que ha dado Trump es que ha pedido “al Secretario de Estado, Marco Rubio; al Director de la CIA, John Ratcliffe; al Consejero de Seguridad Nacional, Michael Waltz; y al Embajador y Enviado Especial, Steve Witkoff, que dirijan las negociaciones”.

En cuanto a Ucrania y a Rusia, ninguna de las partes se ha pronunciado a lo largo de este miércoles sobre la forma en la que se desarrollarían las negociaciones para acabar con el conflicto armado.

No obstante, lo que sí afirmó semanas atrás Putin es que no se sentaría en una mesa de negociación con Zelenski al entender que su legitimidad como presidente de Ucrania no continúa vigente al (como consecuencia de estar en guerra) no haber convocado las elecciones que tendrían que haberse celebrado el 31 de marzo de 2024.

Todo es una incógnita. Y es imposible conocer las probabilidades reales de que, en caso de acabar llevándose a cabo esas negociaciones, Ucrania y Rusia puedan alcanzar algún acuerdo que lleve a la guerra a su punto final. Lo que sí parece, teniendo en cuenta las conversaciones que se han producido en las últimas horas, es que la paz en Ucrania parece estar hoy más cerca que ayer.