Trump reacciona a la incursión de drones rusos en Polonia con un globo sonda: "Allá vamos"

"¿Por qué Rusia viola el espacio aéreo de Polonia con drones?", se ha preguntado este miércoles en una publicación el presidente estadounidense, Donald Trump, tras conocerse la incursión de cerca de una veintena de drones kamikazes rusos en el espacio aéreo polaco y la consecuente actuación del país dirigido por el primer ministro Donald Tusk. "Allá vamos", ha agregado el republicano.

Así ha reaccionado el líder estadounidense tras conocer la nueva provocación rusa, momentos antes de reunirse con el presidente polaco, Karol Nawrocki, con quien se espera que converse del incidente, y después de que su país confirmase la invocación del artículo 4 de la OTAN.

