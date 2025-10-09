Trump recibiendo el Nobel de la Paz de manos de Netanyahu: la 'imagen' que publica el Gobierno de Israel y que avergüenza en redes sociales

Quedan horas para saber si Donald Trump logra su gran objetivo. ¿La paz en Gaza? No exactamente... aunque la persiga desde hace mucho tiempo. Este viernes, se anuncia el nombre del siempre polémico Premio Nobel de la Paz, para el que el presidente de EEUU se autoproclama, sin dejar de sumar apoyos y presiones a su causa.

Fuentes internas citadas por el Financial Times revelan cómo el entorno más o menos cercano de Donald Trump está haciendo algo más que lobby a favor de su jefe, presionando fuertemente al comité formado por los cinco parlamentarios de Noruega, como manda la tradición del Nobel de la Paz.

Con el constante foco en el Nobel y sin dejar de mirar a Gaza, tras la firma de un alto el fuego entre Israel y Hamás a instancia del propio Trump, un mensaje del Gobierno de Israel ha hecho frotarse los ojos a más de uno. Y de dos.

En una publicación en X —antiguo Twitter— la cuenta oficial de la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se muestra un montaje en el que precisamente Netanyahu entrega el Nobel de la Paz a Donald Trump. Un teatro decorado con confeti, mucha gente aplaudiendo, banderas de EEUU e Israel, sobre todo de Israel, y un Trump triunfante sobre los aplausos de 'Bibi'.

Un cuadro, vaya, que ha levantado ampollas para sorpresa de nadie. Ni que decir tiene que el mensaje de la oficina de Netanyahu ha revolucionado X a golpe de interacción. En apenas dos horas los comentarios superan el millon, igual que los retuits, mientras los 'me gusta' pasan de 10 millones (y lo que queda).

Respuestas hay de todos los tipos. La comunidad de X se reparte entre insultos que no podemos publicar, aplausos a ambos líderes y especialmente a Trump (no faltan los memes de él como salvador del mundo) y una masa grande de protestas.

"Cuando empieza tu juicio", le pregunta un usuario indirectamente a Netanyahu, propuesta que defiende otro bajo el comentario de paz "sólo si pasas por La Haya antes", en referencia a la causa abierta contra el mandatario israelí por "genocidio" en Gaza o "sólo si antes dimites tú y todo el Gobierno" hebreo.