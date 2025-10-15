Trump supedita el rescate de la economía de Argentina a la victoria electoral de Milei 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que este martes le ha abierto las puertas de la Casa Blanca a su homólogo argentino, el "libertario y anarcocapitalista" Javier Milei, ha asegurado que el préstamo de 20.000 millones de dólares, concedido para rescatar la economía de Argentina, está supeditado al resultado que obtenga el partido La Libertad Avanza en las elecciones legislativas argentinas, que se tendrían que celebrar el próximo 26 de octubre y a las que la formación de Milei llega en un momento delicado.

“Si pierde, no vamos a ser tan generosos con Argentina. Creemos que va a ganar. Debería. Si lo hace seremos de gran ayuda. Si no gana, no vamos a perder el tiempo porque no hay posibilidad de que Argentina vuelva a ser grande”, aseguraba Donald Trump tras verse las caras con Javier Milei, al que está dispuesto a ayudar motivado por la afinidad ideológica que los une y a las promesas de aplicar más reformas económicas: “Apoyo a este hombre porque su filosofía es la correcta. Puede que gane o no, pero creo que ganará", apuntaba el magnate republicano

Durante la reunión, a la que Trump ha asistido acompañado de sus principales asesores, el presidente de EEUU ha insistido en que el rescate de Argentina, motivado por la afinidad ideológica y la promesa de más reformas económicas: “Apoyo a este hombre porque su filosofía es correcta. Puede que gane o no, pero creo que ganará. Si gana, nos quedamos con él; y si no, nos vamos", advertía el presidente republicano sobre la posibilidad de que vuelva a gobernar la "extrema izquierda" en Argentina, a la que responsabiliza de la crisis económica que atraviesa Argentina.

Por su parte, el presidente argentino Javier Milei ha agradecido públicamente el apoyo económico de Estados Unidos: “Agradezco profundamente al presidente Trump por comprender la amenaza que representa el socialismo del siglo XXI en América Latina y por el auxilio financiero, que ayudará a Argentina a superar los problemas derivados de los ataques de la oposición”, aseguró el presidente argentino después del encuentro.

El rescate de la economía argentina, articulado a través del Tesoro de los Estados Unidos, consiste en una línea de intercambio de divisas de unos 20.000 millones de dólares para inyectar liquidez y contener la volatilidad del sistema económico argentino. Sin embargo, lejos de calmar las aguas, las declaraciones de Donald Trump han provocado que la Bolsa de Buenos Aires, cerrase la jornada con una caída del 2,09% en el índice S&P Merval.

Además de la reprimenda de Donald Trump, el encuentro con Javier Milei en Washington ha estado marcado también por la entrega de una carta firmada por las familias de todos los rehenes argentinos liberados en la Franja de Gaza. Una misiva en la que agradecen al magnate republicano su "fortaleza" en la mediación para encontrar una solución digna del Premio Nobel de la Paz. “Usted nos devolvió a nuestra familia y la fe en la vida. Por eso, su nombre lo llevaremos para siempre en nuestros corazones”, dicen los parientes de Eitan Horn y de los hermanos David y Ariel Cunio en la carta.

Los problemas electorales de Milei

Las próximas elecciones legislativas que tendrán lugar en Argentina este octubre, son una cita clave para la consolidación del programa de las reformas neoliberales de Milei y de su coalición La Libertad Avanza, con la que aspira a obtener mayoría en ambas cámaras. Sin embargo, el oficialismo llega a la cita electoral en medio de una fuerte polarización social y política, agravada por el aumento de la desaprobación ante las medidas de austeridad.

A este escenario se suman los escándalos de corrupción que han sacudido al gobierno de Javier Milei y su entorno desde agosto. Diversas investigaciones periodísticas y judiciales apuntan a miembros del gabinete y familiares directos de Milei, como su hermana, Karina Milei (secretaria general de la Presidencia), relacionada con presuntos cobros ilegales en compras de medicamentos para la Agencia Nacional de Discapacidad. Además, se han denunciado prácticas de venta de candidaturas, sobornos en contratos estatales y vínculos con empresarios sospechados de narcotráfico, hechos que han obligado a la renuncia de su candidato estrella, generando una crisis interna en las filas oficialistas.

Según analistas políticos, el Gobierno necesita llegar a las elecciones con una relativa estabilidad financiera y cambiaria, y evitar una nueva devaluación del peso. Sin embargo, los casos de corrupción y la falta de consenso aumentan la incertidumbre sobre el resultado de los comicios y la capacidad de Milei de sostener la gobernabilidad