Milei se salta el Congreso para permitir la entrada de soldados de EEUU en Argentina

Javier Milei afronta un complejo mes de octubre. El domingo 26 tendrán lugar las elecciones legislativas de mitad de mandato, donde se renovará un Parlamento en el que viene acumulando una serie de derrotas, ante grietas y fisuras en el apoyo que la derecha tradicional conservadora venía dando a su 'política de la motosierra', con duros recortes sociales y privatizaciones. Pero también viene de ver cómo La Libertad Avanza (LLA) no avanzó en las regionales de Buenos Aires, donde esa fecha votará casi el 40% de todos los argentinos, tras una contundente victoria del frente de izquierdas.

Ese telón de fondo se completa con el reciente escándalo de su candidato en Buenos Aires, Jose Luis Espert, quien ha sido denunciado por presuntos vínculos y supuestas 'mordidas' con un empresario detenido y pendiente de extradición a EEUU por narcotráfico. Con esta carta de presentación, este martes Milei ha tomado una decisión que requería de autorización del Congreso. Entre el 20 de octubre, seis días antes de los comicios, y el 15 de noviembre, se autoriza el ingreso de una treintena de marines estadounidenses para la realización de ejercicios militares, según desvela Página 12.

El presidente argentino se ha saltado el Parlamento tirando de decreto de urgencia, concretamente con el decreto 697/2025, para avalar que llegue a su país tanto "medios" como "personal" del Ejército de EEUU. En una decisión que debe contar con el visto bueno de una mayoría parlamentaria. A mayores, Milei también ha aprovechado las últimas horas para otra cuestión próxima a la cita electoral. El 14 de octubre volverá a reunirse en Washington con el mismo Donald Trump que durante la Asamblea General de la ONU le lanzó un capote económico en forma de una línea de crédito (swap) de la friolera de 20.000 millones de dólares.

¿En qué consistirán esos ejercicios con EEUU?

En este sentido, y según el citado medio argentino, dicha autorización tiene como objeto una experiencia conjunta entre las fuerzas armadas de ambos países americanos: "El ejercicio tiene por objetivo intercambiar procedimientos, técnicas y tácticas de entrenamiento entre Fuerzas Especiales para operar en escenarios complejos que exigen coordinación multinacional, capacidad de respuesta inmediata y el uso efectivo de tecnologías de avanzada, con el aporte doctrinario y técnico novedoso de la Armada de los Estados Unidos".

La localización de esos ejercicios comprenderá a las bases navales de Mar de Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano (Punta Alta), desarrollándose en "los espacios destinados para instrucción militar marítimos y terrestres". Cabe recordar que Milei, a pesar de todos los recortes que asegura que son necesarios para resetear la economía argentina, una de sus primeras decisiones en materia de Defensa fue la de comprar unos 24 aviones de combate estadounidenses. En realidad, eran daneses, o al menos lo fueron durante 40 años de uso, porque quien buscaba comprar cazas nuevos fue el Gobierno de Dinamarca. Milei se hizo con F-16, mientras que Copenhague le había echado el ojo a los novedosos F-35.

