Trump la vuelve a liar al difundir un vídeo hecho con IA y desata la ira de los demócratas por su tono racista

EEUU encara la amenaza de un cierre gubernamental esta misma semana, tras fracasar las negociaciones entre el presidente, Donald Trump, y los líderes del Congreso en la Casa Blanca. La crisis, originada en disputas sobre políticas de atención sanitaria, amenaza con afectar el salario de miles de empleados federales y con interrumpir servicios públicos esenciales si no se alcanza un acuerdo antes del miércoles.

Mientras tanto, Trump ha decidido que la mejor forma de afrontar esta crisis es distribuir en sus redes sociales un nuevo vídeo hecho con Inteligencia Artificial (IA), como ya hizo con el expresidente Barack Obama, para sugerir que los demócratas quieren regalar médicos y hospitales a cualquiera que cruce la frontera.

La grabación muestra al líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, pronunciando frases manipuladas, con música mariachi de fondo, que caricaturizan a los demócratas y su postura sobre la inmigración. A su lado se encuentra Hakeem Jeffries, caracterizado con un sombrero.

Schumer comienza su falsa intervención reconociendo que se ha quedado sin apoyos: "Miren, chicos, no hay forma de edulcorarlo, ya nadie quiere a los demócratas". "No nos quedan votos por culpa de todas nuestras tonterías progresistas y trans. Ni siquiera los negros quieren votar por nosotros, incluso los latinos nos odian, así que necesitamos nuevos votantes, y, si les damos atención médica gratuita a todos estos inmigrantes ilegales, quizá podamos convencerlos para que voten por nosotros", añade.

El vídeo continúa con otra frase atribuida al senador: "Ni siquiera pueden hablar inglés, así que no se darán cuenta de que solo somos un montón de pedazos de mierda despiertos, ya sabes, al menos por un tiempo hasta que aprendan inglés y se den cuenta de que también nos odian".

Ni pizca de gracia entre los demócratas

Lejos de tomárselo con humor, Schumer mostró su indignación con esta 'broma' de Trump. "Si crees que tu cierre es una broma, solo demuestra lo que todos sabemos: no se puede negociar. Solo se pueden hacer berrinches", escribió en su cuenta de X.

También fue muy duro Jeffries, quien calificó el vídeo de "repugnante". "Seguiremos dejando claro que la intolerancia no los llevará a ninguna parte. Luchamos para proteger la atención médica del pueblo estadounidense ante un ataque republicano sin precedentes contra todo: Medicaid, la Ley de Cuidado de Salud Asequible", manifestó en declaraciones a MSNBC.

Mientras tanto, la tensión política no cede. Tras el encuentro fallido en la Casa Blanca, Schumer reconoció que "todavía hay grandes diferencias entre nosotros". Por su parte, el vicepresidente JD Vance afirmó que un cierre parece inevitable porque, desde su punto de vista, "los demócratas no harán lo correcto".