Ucrania acaba con drones navales de Rusia valorados en 100 millones de dólares en un solo ataque

Soldados de una unidad de drones de fibra óptica realizan pruebas antes de dirigirse al frente en el óblast de Donetsk (Ucrania), el 17 de junio de 2025.

Un ataque sin precedentes El ejército ucraniano ha completado una operación en la Crimea ocupada, destruyendo uno de los elementos más avanzados de la defensa aérea de Rusia. Durante la misión, las fuerzas ucranianas eliminaron con éxito un complejo de tres sistemas de radar rusos Nebo-M, que en conjunto estaban valorados en 100 millones de dólares (86 millones de euros). Los detalles de la operación han sido revelados por Pavlo Yelizarov, fundador de la unidad del Grupo Lasar de la Guardia Nacional, en un informe recogido por el medio En Defence.

Rusia ha confirmado en algunas ocasiones que el radar Nebo-M es su sistema más moderno, "capaz de identificar" aviones furtivos como el F-22 y el F-35. Por culpa de un fallo, no lograron identificar a los drones ucranianos que se acercaban a él. Un hecho que resultó fatal para los activos de alto valor desplegados en Crimea.

Según el informe, recabado por el digital, los soldados ucranianos obtuvieron, en primer lugar, datos satelitales que mostraban las posiciones precisas de las bases de radar rusas. De este modo, y gracias al uso de esta inteligencia, prepararon y ejecutaron un ataque coordinado utilizando drones navales que sirvieron como portadores de drones pesados, lo que permitió un ataque de alta precisión.

Tal y como reza la publicación, un sólo ataque fue suficiente para destruir los tres sistemas de radar, convirtiendo en añicos lo que Rusia llamó "el orgullo de su defensa aérea". La destrucción de estos sistemas no solo constituyó un golpe simbólico, sino que también "redujo significativamente la presencia militar rusa en la Crimea ocupada". Asimismo, el éxito de la ofensiva, pone en valor la innovación militar en los esfuerzos ucranianos por avanzar en esta guerra moderna.

De acuerdo a una información del diario Defense Express, los pilotos de la unidad Phoenix del Servicio Estatal de Guardia Fronteriza de Ucrania han publicado imágenes de combate que muestran una serie de ataques exitosos con drones que resultaron en la eliminación de aproximadamente 50 tropas rusas y la destrucción de múltiples vehículos y activos blindados.