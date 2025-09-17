Ucrania empuja y rodea al ejército ruso y ya se habla de "una de las operaciones más exitosas"

Un soldado ucraniano carga un proyectil para la artillería OTO Melara de 105 mm en dirección a Pokrovsk, Ucrania, el 9 de septiembre de 2025.

Después de que la ofensiva de verano rusa concluyera sin una victoria determinante para el ejército invasor, los contraataques ucranianos ha detenido el avance de las tropas del presidente de Rusia, Vladimir Putin, —quien inició su invasión de Ucrania hace ya más de tres años— al norte de Pokrovsk, logrando aislar a parte de las fuerzas rusas más avanzadas, según ha informado La Voix du Nord.

A pesar de que Rusia tiene una ventaja general en el número de efectivos y recursos cerca de Pokrovsk, uno de los principales objetivos de la actual ofensiva rusa, las fuerzas ucranianas han estabilizado el frente. Según varios analistas de OSINT, basándose en fuentes públicas, hasta ocho brigadas separatistas de la República Popular de Donetsk (RPD) podrían estar rodeadas.

"En este sector del frente, las tropas de asalto ucranianas están llevando a cabo una de las operaciones más exitosas de los últimos meses", escribió el analista @GloOouD en X. "El enemigo intenta avanzar, pero las fuerzas ucranianas lo están aplastando sistemáticamente, cortando las líneas de suministro y sometiéndolo a un fuego cruzado devastador", señaló el texto.

Y continuó: "Tres importantes focos de conflicto son claramente visibles en el mapa. Rusia ha desplegado algunas de sus unidades más capaces en esta zona, incluyendo fuerzas especiales, para evitar que el cerco se intensifique. Sin embargo, ni siquiera las formaciones de élite han logrado detener el avance de las tropas de asalto ucranianas".

"Los combates son intensos, con enfrentamientos continuos. Un número cada vez mayor de tropas rusas, conscientes de lo inevitable, se rinden. Los combatientes ucranianos observan que la situación empieza a parecerse a la Batalla de Kursk: el enemigo depone las armas en masa, incapaz de resistir la presión", concluye este análisis.

El analista militar y coronel de la reserva Kostiantin Mashovets, que escribe para el Grupo de Resistencia Informativa, señaló que, paralelamente a todos estos acontecimientos, el 51.º Ejército ruso "continúa obstinadamente sus intentos de penetrar en Rodynske y Chervonyi Lyman", situadas entre Pokrovsk y la brecha rusa.

"Es evidente que estas unidades actúan de esta manera en el marco del 'plan básico' del ejército. No les preocupa en absoluto la posibilidad de que las fuerzas armadas ucranianas penetren hacia Razin y Novotoretske desde su flanco y las rodeen", aseguró, según ha publicado el medio francés.