Ucrania saca pecho al acabar con cuatro súper cañones autopropulsados norcoreanos empleados por Rusia

Los soldados preparan un cañón para disparar y lo cargan con proyectiles, mientras las fuerzas ucranianas de la 117.ª brigada de defensa territorial operan una posición de artillería.

Ucrania anunció el 30 de septiembre la destrucción de cuatro cañones autopropulsados M-1978 Koksan de origen norcoreano, que habían sido desplegados por las fuerzas rusas en las regiones de Luhansk y Zaporizhia. La operación fue llevada a cabo por el 412.º Regimiento Némesis de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados (SBS), especializado en el uso de drones para reconocimiento y ataques de precisión.

"Uno de los objetivos fue destruido en colaboración con otras unidades de las Fuerzas de Defensa", mientras que los tres restantes fueron alcanzados en ataques posteriores llevados a cabo exclusivamente por drones, precisó la SBS en Telegram.

Los vídeos publicados por las fuerzas ucranianas muestran el uso de drones equipados con cámaras infrarrojas para localizar estos sistemas de artillería antes de lanzar las municiones. La última pieza fue destruida por un dron operado en primera persona (FPV), mostrando la versatilidad tecnológica que Ucrania está aplicando en el campo de batalla.

Las fuerzas ucranianas recuerdan que el Koksan, de 170 mm, es un "uno de los sistemas de artillería de cañón de mayor alcance del mundo": hasta 40 km con proyectiles convencionales y hasta 60 km con municiones asistidas por cohetes. Aunque su diseño es obsoleto, pues fue creado por Corea del Norte en los años 70, sigue siendo una herramienta útil para los ataques de profundidad del ejército ruso.

Estos cañones comenzaron a llegar por tren a la península ocupada en mayo y, según Defense Express, Moscú ha recibido hasta 200 unidades como parte de acuerdos con Pyongyang, lo que revela la creciente dependencia de Rusia en cuanto a apoyo militar externo. A estas entregas se suman los drones iraníes que ya se utilizan ampliamente en el conflicto.

Con esta operación, Ucrania lanza un mensaje claro tanto a sus enemigos como a sus aliados: ningún arma, por antigua o lejana que sea su procedencia, está a salvo del alcance de sus drones. La guerra tecnológica en el frente sigue marcando el rumbo del conflicto que comenzó en 2022.