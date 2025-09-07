Un aliado de la OTAN comienza la producción en masa del arma hipersónica que le pondrá al nivel de Rusia y EEUU

Turquía empezará la producción en masa de un nuevo misil hipersónico que presentará el próximo año, en 2026, y que es capaz de alcanzar velocidades sostenidas superiores a Mach 5, según ha alardeado su fabricante, Roketsan. De este modo, el Tayfun Block 4 (así se llama) se une al resto de misiles hipersónicos del resto de potencias que cuentan con un programa similar, como es el caso de Rusia, China, Irán y Estados Unidos.

Se trata del misil con mayor alcance de Turquía y se encuentra diseñado para "confundir" a los sistemas de reconocimiento aéreos, tal y como afirma la misma empresa, que agrega que pesa más de siete toneladas y una longitud de 10 metros. Respecto a su alcance, según recoge el periódico The War Zone, el misil está categorizado como de medio alcance, capaz de alcanzar entre 995 y 3000 kilómetros.

"Tayfun ya está en producción en serie y las entregas continúan a las fuerzas armadas turcas. Pero Tayfun es una familia. Esta familia tendrá otros miembros. Según el tipo de misión, la configuración de la ojiva y los requisitos de la misión, la familia Tayfun se está expandiendo en diferentes bloques", señaló el gerente general de Roketsan, Murat Ikinci, este sábado.

Algunas de las características principales son su alta precisión, su ojiva multifuncional, alcance extendido y puede alcanzar grandes velocidades. Junto con este misil hipersónico, el contratista de defensa turco responsable del Tayfun también presentó otros sistemas de misiles avanzados, como el misil antibuque Atmaca, el misil aire-aire Gökbora y el misil balístico lanzado desde el aire 300 ER.