Un aliado de la OTAN descubre barcos rusos y chinos cerca de su territorio: forma parte de la cadena de 'islas defensivas'

Misiles tierra-barco (L) transportados frente al monte Fuji durante un ejercicio de fuego real realizado por la Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón (JGSDF) en la zona de maniobras del este del Fuji.

Japón, miembro clave de la OTAN en la región del Indo-Pacífico, ha detectado la presencia de buques de guerra rusos y chinos, operando cerca de sus aguas territoriales. Estos incidentes se han producido mientras Japón y Estados Unidos desarrollaban unas maniobras conjuntas, lo que ha llamado la atención, tal y como recoge Newsweek.

Las autoridades niponas confirmaron que un barco ruso, conocido como Kurily y dedicado a la recolección de inteligencia naval, ha estado navegando a lo largo de la costa este de la isla de Honshu desde principios de septiembre. El buque, que cruzó al océano Pacífico a través del estrecho de Tsugaru, ha seguido una ruta hacia el sur, acercándose a las islas del suroeste de Japón en los últimos días.

Al mismo tiempo, se ha registrado el paso de cuatro barcos de guerra chinos por el estrecho de Miyako, una vía crucial que conecta el mar de China Oriental con el mar de Filipinas. Entre los barcos chinos detectados se encuentran dos destructores, el CNS Suzhou y el CNS Dazhou, además de la fragata CNS Huanggang y el buque de reabastecimiento CNS Chaohu. El Dazhou regresó al mar de China Oriental después de haber cruzado el estrecho de Miyako.

Estos movimientos coinciden con la intensificación de las relaciones militares entre Rusia y China, que han aumentado sus ejercicios conjuntos en el área del Pacífico. Japón, como parte de la "Primera Cadena de Islas", un sistema defensivo estratégico que busca contener posibles agresiones en la región, se encuentra en el centro de estas tensiones. El país se ha visto obligado a desplegar tanto buques como aeronaves para monitorear de cerca las actividades navales de Rusia y China.

El Ministerio de Defensa de Japón ha expresado su preocupación ante la creciente presencia militar rusa en la región. En su informe, se destacó que Rusia continúa enviando equipos de alta tecnología al Lejano Oriente, lo que refuerza la preocupación sobre la seguridad en las cercanías de Japón.

Por su parte, China ha respondido a las acciones de Japón, acusando al país de acosar a sus fuerzas navales y aéreas. El portavoz del Ministerio de Defensa chino, el coronel Wu Qian, ha declarado previamente que las maniobras de seguimiento por parte de Japón podrían generar incidentes imprevistos en las aguas internacionales.