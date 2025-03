Un alto cargo de Estados Unidos se arma de valor para contestar a su primo después de que le llamara a él y a Trump "los idiotas útiles de Putin"

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha ganado gran protagonismo en la escena política internacional, especialmente después de la tensa reunión entre Trump y Zelenski en el despacho oval, lo que le ha ganado algunas críticas. Una de ellas es la de un familiar suyo, concretamente su primo, el cual se ofreció de voluntario en Ucrania e insultó a Vance y el mandatario de EEUU llamándoles "idiotas útiles".

"Amo a mi primo Nate y nunca hablé públicamente sobre su servicio en Ucrania porque no quería poner en peligro su vida más de lo que ya lo estaba", respondió Vance en un comunicado tras enterarse de las declaraciones de su familiar, según reporta el medio The Daily Beast. "En cuanto a sus críticas, no tengo interés en discutir con él en público, pero sí siento la necesidad de abordar un tema en particular: su intento fallido de contactarme", subrayó el vicepresidente. "Siempre consideré a Nate el tipo más duro que conocí, y no importa lo que diga de mí, mi afecto por él permanece. Siempre estoy feliz de hablar con él", añadió.

Las declaraciones del vicepresidente se producen después de que su primo afirmase que tanto él como el presidente presionan a Zelenski solo porque no son capaces de intimidar a Putin. "Se hizo una promesa de campaña de poner fin a la guerra rápidamente y cuando esos dos están mirando 'a quien podemos intimidar para que se detenga,' ven que Ucrania está en una posición de debilidad. Fue un simple cálculo de su parte de que realmente no podemos presionar a Putin necesariamente, así que presionaremos a Zelenski", aseguró.

También afirmó que su primo es bastante "inteligente" y "buen tipo" aunque esté jugando con el rumbo de Ucrania. "Cuando criticó la ayuda a Ucrania, me dije a mí mismo que era porque tenía que complacer a un cierto electorado, que era el juego de la política", subrayó Vance a Le Figaro. "Pero lo que le hicieron a Zelenski fue una emboscada de absoluta mala fe", añadió.

"Donald Trump y mi primo creen firmemente que pueden apaciguar a Vladimir Putin", declaró. "Se equivocan. Los rusos no van a olvidar nuestro apoyo a Ucrania. Somos los idiotas útiles de Vladimir Putin", sentenció.

Las declaraciones del primo del vicepresidente estadounidense se producen apenas unas horas después de que Ucrania aceptase la propuesta de alto el fuego de Estados Unidos, que una vez acepte Rusia comenzará a estar en vigor durante treinta días.