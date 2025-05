Un asesor del Kremlin asegura que la Unión Soviética "aún existe", aunque sólo desde el punto de vista jurídico

Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool via REUTERS

La Unión Soviética aún existe desde el punto de vista legal, tal y como ha asegurado Antón Kobiakov, asesor del Kremlin, durante un foro jurídico internacional en San Petersburgo. "La URSS aún existe desde el punto de vista legal. Es algo de lo que hace mucho que hablan especialistas en derecho constitucional, incluso de países occidentales como EEUU y Francia".

Kobiakov ha explicado que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas aún sigue existiendo porque "se violó el conocido como proceso de desintegración de la URSS". "Como fue el Congreso de los Soviets el que creó la URSS en 1922, entonces debería haber sido disuelto por decisión de ese mismo congreso de diputados".

Al no ser respetado el procedimiento adecuado, entonces, "según los expertos en derecho constitucional, ocurre que jurídicamente la URSS existe". También, puso en duda la legitimidad de los Acuerdos de Belovézhkaya del 8 de diciembre de 1991, conocidos como el certificado de defunción de la URSS firmado por los líderes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia a espaldas del último dirigente soviético, Mijaíl Gorbachov.

El asesor del presidente ruso, Vladímir Putin, consideró que dichos acuerdos son "absolutamente extraños desde el punto de vista jurídico", ya que fueron ratificados por quien no tenía competencia para ello, los soviet supremos de esas tres repúblicas. "Si la URSS no fue disuelta, se da el caso que la crisis ucraniana es un proceso interno. La desintegración de la URSS debe ser valorada legalmente para entender los acontecimientos actuales".

Gorbachov anunció la disolución del Estado totalitario el 25 de diciembre de 1991, durante una alocución televisiva, tras lo que la bandera soviética fue arriada de la cúpula del Palacio del Kremlin.

En sus primeros años de mandato Putin aseguró que la caída de la URSS había sido "la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX" debido a los 25 millones de rusos que se encontraron de la noche a la mañana en otro país.

Putin, que lleva 25 años en la cúpula del poder ruso, ha sido acusado de intentar revivir la URSS, algo que él ha negado insistentemente, aunque ha comparado la actual campaña militar en Ucrania con las conquistas territoriales llevadas a cabo por zares rusos.

Aunque en un principio aseguró que el objetivo de la operación militar era defender a los rusos del Donbás, después admitió que el este y sur de Ucrania eran "territorio histórico ruso". "Quien no lamente la disolución de la URSS, no tiene corazón. Quien quiera su restablecimiento en su antiguo estado, no tiene cerebro", dijo Putin en otra ocasión.

