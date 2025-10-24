Un avance de Rusia acaba truncado al acabar chocando contra su propio equipo 

Un nuevo intento de avance ruso en la región de Donetsk terminó en desastre después de que las tropas de Moscú colisionaran con su propio equipo destruido durante una operación fallida. Las Fuerzas de Defensa de Ucrania difundieron las imágenes del incidente, que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Según el canal ucraniano de Telegram Butusov Plus, el episodio se produjo cuando una unidad rusa trató de romper las líneas defensivas ucranianas en un sector donde los combates son constantes. La maniobra acabó en caos tras una serie de errores de coordinación y desorientación en el campo de batalla.

Las fuerzas ucranianas habrían desplegado una densa cortina de humo para confundir al enemigo, lo que provocó que los vehículos rusos perdieran visibilidad y terminaran atascados en su propio terreno, rodeados de restos de equipamiento previamente destruido.

Aprovechando la confusión, la infantería ucraniana lanzó un ataque selectivo con fuego de ametralladoras y drones, neutralizando al grupo ruso que intentaba reorganizarse. En los vídeos difundidos se observa a los soldados enemigos moviéndose a ciegas entre el humo antes de ser alcanzados.

“El humo que debía cubrir la ofensiva se convirtió en la última cortina para los invasores”, señaló una fuente militar citada por medios locales.

Fuentes del Ejército ucraniano sostienen que este tipo de errores “autoinfligidos” son cada vez más comunes entre las tropas rusas, debido al pánico, la falta de coordinación y el uso improvisado de tácticas de cobertura.

El incidente se suma a otros casos recientes en los que las propias fuerzas rusas han causado bajas entre sus filas. Días atrás, se reportó que un dron ruso abrió fuego contra uno de sus soldados cuando intentaba rendirse ante las tropas ucranianas.