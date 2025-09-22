Un error y un cartel de WC permite a los periodistas detectar un dispositivo ruso de alto secreto

Una investigación realizada por periodistas de Radio Free Europe/Radio Liberty (medio de comunicación financiado por EEUU) ha dado como resultado el descubrimiento de un dispositivo ruso altamente secreto.

Lo que ha hecho que los periodistas hayan podido tirar del hilo han sido dos elementos presentes en un museo militar a las afueras de Moscú: un cartel de WC que no cuadraba y una columna con varios altavoces instalados.

La unidad recibe el nombre de Rubicon, se creó en el año 2024 y todo apunta a que es la división de las Fuerzas Armadas de Rusia encargada de desarrollar los drones que el ejército utiliza en la guerra de Ucrania, por lo que desempeña un papel determinante. Los periodistas también han conseguido identificar al líder de Rubicon. Se trata de Sergei Budnikov, coronel de 37 años y antiguo oficial de la marina y la artillería.

Los drones se han convertido en un armamento clave en la contienda que se libra en territorio ucraniano desde hace más de tres años y medio. De hecho, los expertos estiman que los drones han causado de dos tercios de las bajas que han sufrido ambos bandos desde que comenzó la guerra.

En ese sentido, Andreas Graae, profesor adjunto y director de investigación del Instituto de Tecnología Militar de la Academia de Defensa de Dinamarca, ha destacado, en declaraciones al canal de televisión danés TV 2 Nyheder, que con los drones "se puede lograr un gran impacto con muy pocos medios. Y defenderse contra ellos es relativamente caro".

Como consecuencia de esas grandes virtudes, el experto ha asegurado que el desarrollo de los drones "se ha convertido en una parte fundamental de la tecnología bélica que se utiliza en el frente".

Por otro lado, Graae ha opinado que la utilización masiva de drones por parte de ambos bandos ha ayudado de forma decisiva a que se produzcan pocos avances en el frente. El motivo, según el especialista, es que "los drones han creado un campo de batalla transparente, en el que todos pueden ver a todos en todo momento. Y de esa manera se mantienen a raya unos a otros".