Un estudiante de 14 años se enfrenta a un desafío diario para llegar a la escuela: 4 horas de trayecto que están pasando factura

Todo niño tiene derecho a la educación, o así debería ser, y a su vez el camino de casa a la escuela tendría que ser accesible. Sin embargo, un niño griego de 14 años ha contado a los medios de su país el periplo que tiene que recorrer cada día para lograr llegar al colegio: cuatro horas diarias entre la ida y la vuelta.

El menor comienza su rutina diaria para dirigirse hasta la ciudad griega de Koropi, donde está su colegio, a las 5:44 caminando diez minutos hasta la parada del primer autobús al que debe subirse durante el día, el de la línea Artemida - Agia Paraskevi, que realiza 45 paradas hasta el cruce de Stavros, según ha informado el medio AlfaVita.

Tras este hace un transbordo en un segundo autobús y, si los horarios están coordinados, coge, incluso, un tercero. Aunque este último no llega siempre a tiempo, por lo que a veces debe caminar entre 15 y 20 minutos para llegar hasta el colegio.

Este largo camino que le lleva dos horas de ida y otras dos horas de vuelta a su casa está pasando factura al menor. "Cuando llego a la escuela, ya no tengo fuerzas para concentrarme", dijo el estudiante al diario griego.

El motivo de este largo camino está, además, en la tardanza por parte del centro para encontrar un autobús escolar. "A pesar de las reiteradas peticiones de padres y profesores, no se ha encontrado una solución, lo que obliga a muchos estudiantes a realizar viajes agotadores que afectan su vida diaria", ha señalado.