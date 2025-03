Un experto apunta la estrategia del "erizo" de los países nórdicos para mantener alejados a los rusos

Puede que Europa esté pasándolo mal porque sabe que ya no podrá contar con Estados Unidos para que le ayude en su defensa. Es un hecho innegable. Pero hay opciones en el propio continente europeo que pueden seguir incomodando a Rusia, haciéndole daño o poniéndola en guardia, al menos.

Hay ejemplos que dan cuenta de ello. Vayamos a Dinamarca, que ha reconocido que debe rearmar su defensa y por eso ha anunciado una nueva fábrica de munición. La sorpresa es que ese material se producirá a partir de ahora en la fábrica abandonada de Krudten, en el norte de Jutlandia y no serán los daneses los responsables de la producción, sino los noruegos.

¿Pero cómo es posible que Dinamarca parezca depender de otro país para defenderse de posibles amenazas de un tercero? Según Peter Viggo Jakobsen, profesor asociado de la Academia de Defensa danesa, sostiene que tiene todo el sentido que el país reciba ahora ayuda del extranjero, concretamente de la empresa noruega Nammo. Sumar es ganar, entiende.

Dinamarca, dice en la TV2 nacional, no puede defenderse sin amigos. "Debemos dejar de pensar en Dinamarca como una isla nacional que debe poder hacerlo todo por sí sola. Si queremos poder hacer frente a un futuro sin Estados Unidos, necesitamos tener amigos", explica.

Peter Viggo Jakobsen destaca, entre otras cosas, a Finlandia como un buen ejemplo de un amigo que te gustaría tener. Puede proporcionar un millón de soldados en una movilización, por poner un dato sobre la mesa. Su entrada en la OTAN mejora las posibilidades. "Si nosotros, junto con los demás países nórdicos, creamos un erizo nórdico tan grande y desgarbado que no quieras ni pincharlo, los rusos probablemente no querrán molestarnos", afirma el experto.

Esto es aún más cierto si los alemanes, polacos y belgas también quieren hacer que el erizo sea aún más espinoso. Por este motivo, según el profesor, resulta claramente ventajoso integrar la defensa danesa con los demás países nórdicos. Por eso, entiende que también tiene sentido que los noruegos produzcan ahora municiones para Dinamarca. "Estamos al final de la cola para cualquier cosa que pueda decir bang".

Si bien hay elogios por mirar más allá de las fronteras danesas, Jakobsen también niega que el país se haya encontrado en una situación sin municiones. Según el docente, a su país le falta, en sus palabras, "una cantidad absurda de munición" y las primeras balas de Krudten no parecen estar listas hasta finales del verano de 2027.

"Quizás por eso deberíamos haber tomado estas decisiones un poco más rápido", reconoce. Considera que Dinamarca está "desesperadamente atrasada", "necesita casi todo" y "tiene una defensa a un nivel operativo muy bajo".

La paz no depende de la pólvora y las balas

La guerra en Ucrania ha entrado esta semana en su cuarto año, mientras el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, ha iniciado conversaciones con Rusia sobre un posible acuerdo de paz.

Entonces, ¿cuál es la lógica detrás de gastar dinero en pólvora y balas ahora, si hay paz en Ucrania antes de que nos entreguen las balas? "Es irrelevante, porque necesitamos tener almacenes que se parezcan a los de la Guerra Fría. Incluso si la guerra termina, se necesitarán municiones durante mucho tiempo", afirma el analista.

La razón es, entre otras cosas, que muchos países occidentales necesitan aumentar sus reservas porque casi todo el contenido ha sido enviado a Ucrania. "Estamos en un nivel crítico. Incluso los estadounidenses se encuentran en un nivel crítico", afirma el profesor asociado.

Y las acciones necesitan ser aumentadas debido a otro presidente. O como la primera ministra Mette Frederiksen hizo entender a los daneses en su discurso de Año Nuevo: "No debemos ser ingenuos. Incluso si Putin firma un tratado de paz con Ucrania, no debemos pensar que se detendrá ahí. Que quedará satisfecho. Porque Putin no quiere la paz. Quiere una Europa según los términos rusos", concluye.