Un experto enfrenta a la OTAN y Rusia y destaca el as escondido de la alianza de países: "Completamente superior"

Wolfgang Schwan / Anadolu via Getty Images

El aislamiento de Europa por parte de Estados Unidos, la división de la propia alianza en cuestiones como la guerra en Ucrania y la creciente tensión internacional ha llevado a que muchos se pregunten cuáles son las garantías de seguridad del bloque frente a una posible escalada del conflicto.

Si bien todavía es pronto para hacer conjeturas, algunos expertos consideran que esta situación, a priori desventajosa, puede suponer una oportunidad para Europa. "La administración estadounidense es nueva, está dando tumbos, hay desacuerdos internos. Luego hay una oportunidad que Europa puede aprovechar si logra llegar a algo concreto", señaló el investigador del Instituto Noruego de Asuntos Internacionales, Karsten Friis, a ABC News.

Sin embargo, aunque puede desembocar en un contexto favorable para Europa, también es cierto que "un Occidente dividido es el escenario soñado compartido de Putin y Xi". Por ello, el experto se plantea qué pasaría si Estados Unidos rompe los lazos con Europa y si esta última sería capaz de defenderse.

"Si EEUU se retirara mañana, Europa no podría luchar por mucho tiempo. Tenemos pocas fuerzas terrestres, poco en stock, y todos nuestros sistemas avanzados dependen de redes estadounidenses, satélites, etc. Estamos estrechamente integrados y lo estaremos en el futuro previsible porque no hay alternativa", advirtió Friis que considera que la única vía de frenar las aspiraciones chinas y rusas es "un Occidente unido".

A pesar de la dependencia europea hacia Estados Unidos, existe un aspecto en el que la alianza destaca: su fuerza aérea. "El poderío aéreo de la OTAN es completamente superior al de Rusia, por lo que será muy diferente al de Ucrania. También está la disuasión nuclear, que hace que los ataques a la OTAN sean menos probables", subrayó.

Finalmente, al ser cuestionado sobre el aumento de la industria militar en Europa, Friis señaló que "ciertamente sucederá, ya está en marcha" y recordó que todas las naciones están intentando incrementar su gasto en defensa, entre otras medidas anunciadas, aunque apunta al tiempo como uno de los retos frente a esta ambición.