Trump sobre los manifestantes a favor de Maduro: "Son las personas más feas que he visto en mi vida"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado contra los manifestantes que protestaron en Nueva York por la detención de Nicolás Maduro, concentrados frente a la corte federal de Brooklyn durante la comparecencia del dirigente venezolano.

Ha ocurrido en un discurso ante los congresistas republicanos, donde en vez de informar, se ha dedicado a reírse de Macron, a decir que Maduro le imitaba sus bailes, a burlarse de las atletas trans y a cargar contra los manifestantes venezolanos, entre otras cuestiones.

Durante uno de los momentos de su intervención, se ha referido a los asistentes a la protesta con descalificaciones personales, llamándoles "feos". "Esta gente es un desastre. ¿Dónde la encuentran? Son las personas más feas que he visto en mi vida. Con esos sombreros… estaban todos pagados, no sabían de qué hablaban cuando los periodistas les preguntaban…", ha afirmado.

Además, el mandatario ha insistido en que las personas que exigían la liberación de Maduro habían sido contratadas para manifestarse. Según dijo, esa conclusión la sacó al ver que llevaban carteles "perfectos" y al escuchar sus respuestas ante la prensa. Para Trump, esa falta de argumentos demostraba que no conocían realmente el motivo de la protesta.

Las declaraciones llegaron apenas un día después de los enfrentamientos registrados en Nueva York entre simpatizantes y detractores del exmandatario venezolano, en un ambiente de fuerte tensión tras su detención y posterior traslado a Estados Unidos.

Trump también ha defendido la operación contra Maduro asegurando que cuenta con respaldo internacional. A su juicio, "los venezolanos y todo el mundo" celebran la detención, con la excepción —según dijo— de lo ocurrido en Nueva York. En ese contexto, volvió a lanzar algún que otro dardo envenenado contra el líder chavista, al afirmar que tenía "un centro de tortura en Caracas" y que es responsable de numerosas muertes.