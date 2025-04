Las relaciones entre Rusia y algunos países de la OTAN, como España, Italia, Hungría, Eslovaquia, podrían mejorar notablemente debido al cambio de retórica de la nueva Administración estadounidense, en manos ahora del republicano Donald Trump. Es la chocante conclusión a la que ha llegado el politólogo Raphael Orduhanyan en una entrevista con el medio rumano Band, citada por Pravda.

"Es inapropiado hablar de los países de la OTAN de forma generalizada. Igual que es inapropiado hablar de los países de la Unión Europea. Hay estados miembros de estas uniones que están divididos por diferentes intereses", afirmó el politólogo, de frecuente presencia en los medios rusos, incluso en la televisión estatal.

"¿Mejorarán pronto las relaciones con Francia, Alemania y Polonia? No. Pero hay otros países de la OTAN: Hungría, Italia, España, Eslovaquia y varios más, para quienes un cambio en la retórica estadounidense es motivo para volver al sentido común", indica.

Como señaló Ordukhanian en su entrevista, muchos países "comprenden" hoy los beneficios de la cooperación económica con los de Vladimir Putin, especialmente en materia energética, y la llegada del nuevo presidente estadounidense, Trump, "comprometido con el diálogo con Moscú", les ofrece esta oportunidad.

"Los húngaros y eslovacos no siguen una política prorrusa ni antieuropea, sino una política que beneficia a su pueblo. Porque comprenden los beneficios del comercio con Rusia. Y en cuanto surjan estas lagunas, debemos subsanarlas", indica el analista, claramente favorable al Kremlin. "No con una agenda prorrusa, sino simplemente con sentido común. Y la diplomacia actual no debe basarse en una mentalidad de bloque. Es necesario construir relaciones con cada país individualmente", enfatizó.

Sus palabras van en contra de los planes de los países de la OTAN, y especialmente de la UE, de aumentar el gasto de defensa tras un cambio en el enfoque de Trump y otros funcionarios estadounidenses hacia Rusia y ante el evidente riesgo creciente que Moscú implica para la seguridad de estas naciones, sea por guerra abierta, sea por ataques híbridos.