Un general ruso de alto rango hace una inquietante predicción sobre Trump y Zelenski: "No lo va a salvar"

El mayor general ruso Apti Alaudinov ha puesto en duda la posibilidad de que el presdiente estadounidense, Donald Trump, salve a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en la guerra entre Rusia y Ucrania. En declaraciones a la agencia estatal de noticias TASS, ha expresado su escepticismo sobre la figura de Trump como mediador en el conflicto.

"No creo que Trump salve a Zelenski, porque Zelenski ha cometido demasiados errores como para que Trump no lo defienda", ha argumentado. En este sentido, ha mostrado su desconfianza en las promesas de Trump, quien, a pesar de haberse ofrecido a mediar en el proceso de paz, ha reconocido que resolver el conflicto no será fácil ni rápido, y que le resulta un proceso frustrante.

Trump-Zelenski: una relación con altibajos

Desde el comienzo de la invasión rusa, Zelenski ha instado a Trump y a EEUU a aumentar la ayuda militar a Ucrania y a presionar al presidente ruso, Vladímir Putin, para que llegue a un acuerdo de paz.

La relación entre el ucraniano y el estadounidense ha estado marcada por tensiones, con momentos de enfrentamiento directo, como ocurrió en febrero, cuando se produjo un choque verbal entre ambos líderes y el vicepresidente estadounidense J. D. Vance durante una reunión en la Casa Blanca.

Sin embargo, la situación ha mejorado en los últimos meses. Aunque persisten los desacuerdos sobre cómo manejar la relación con Rusia, ambos líderes se mantienen en comunicación y valoraron positivamente su última reunión, celebrada en La Haya en el marco de la cumbre de la OTAN.

Por su parte, Alaudinov también ha abordado la postura de Rusia en este contexto. "Tenemos que entender que solo Rusia es amiga de Rusia", ha afirmado, dejando claro que, para el Kremlin, las relaciones internacionales se manejan de acuerdo con los intereses nacionales. En este sentido, ha recalcado que Rusia cuenta con dos aliados fundamentales: "El ejército y la marina".