Un gigantesco puente en China se derrumba poco tiempo después de su inauguración

Apenas unos meses después de su inauguración, un puente considerado una de las nuevas infraestructuras emblemáticas del suroeste de China se vino abajo sin dejar heridos, pero sí muchas preguntas. La caída repentina de un tramo del viaducto Hongqi, situado en la provincia de Sichuan, ha reavivado el debate sobre la seguridad y la supervisión de las grandes obras en el país.

El colapso ocurrió el martes por la tarde, cuando una sección de más de 750 metros cedió sobre una de las orillas del río Dadu. El tráfico ya había sido desviado, lo que evitó víctimas, después de que los ingenieros detectaran fallos en la calzada durante una inspección previa.

En redes sociales y medios estatales circulan vídeos que muestran el momento en que varios pilares próximos al cauce empiezan a desplomarse, seguidos por la caída del tablero y una enorme nube de polvo que cubrió el valle. Las imágenes, extremadamente llamativas, han alimentado la indignación de muchos usuarios chinos.

Las autoridades locales explicaron que la ladera junto al puente mostraba signos de inestabilidad desde días antes. El lunes, durante una revisión rutinaria, se identificaron deformaciones en el terreno y grietas en el asfalto, lo que llevó al cierre cautelar del tramo afectado de la autopista A317.

El viaducto Hongqi se encuentra en una zona donde avanza la construcción de la central hidroeléctrica de Shuangjiangkou, uno de los proyectos energéticos más ambiciosos de la región tibetana y qiang de Ngawa. El puente, de 172 metros de altura, atraviesa el río en un área geológicamente sensible.

Según la empresa constructora, la unión final del puente se completó apenas en enero, un dato que ha puesto el foco en la rapidez con la que se ejecutan algunas obras estratégicas en China.

Mientras tanto, la agencia estatal Xinhua confirmó que se ha abierto una investigación para determinar si el derrumbe fue consecuencia exclusiva del deslizamiento de tierra o si hubo posibles fallos de diseño, supervisión o construcción. Las autoridades aseguran que los resultados se harán públicos cuando concluya el análisis técnico.