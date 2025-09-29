Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un giro radical de Ucrania en la guerra pone en alerta a Rusia y dirige todas sus miradas hacia este país
Global

Global

Un giro radical de Ucrania en la guerra pone en alerta a Rusia y dirige todas sus miradas hacia este país

"Podría encontrar un resquicio de esperanza".

Ana Beatriz Micó Catalán
Ana Beatriz Micó Catalán
Los equipos de rescate retiran escombros en el lugar donde se produjo un ataque ruso contra un barrio residencial el 28 de septiembre de 2025 en Kiev, Ucrania.Global Images Ukraine via Getty

Desde febrero, Ucrania ha lanzado dos oleadas de ataques contra instalaciones clave de la industria petrolera rusa, incluyendo refinerías y buques petroleros. La segunda ola, iniciada en agosto, aún continúa. Estos golpes, de intensificarse, podrían marcar un punto de inflexión en el conflicto, advierte Francesco Sisci, profesor de política europea y director del Instituto Appia.

El analista señala en un artículo que, además de debilitar el esfuerzo bélico de Moscú, estos ataques también podrían reconfigurar el mercado energético mundial y abrir nuevas oportunidades para Estados Unidos: "Podría encontrar un resquicio de esperanza en los ataques ucranianos a las instalaciones petroleras rusas, impulsando la industria petrolera estadounidense".

Sin embargo, avisa, "Moscú podría contraatacar con estrategias híbridas que podrían desestabilizar a algunos países de la UE, como Italia".

Suculenta oportunidad para EEUU

La reducción de la capacidad exportadora de Moscú debido a los ataques ucranianos no solo afectaría sus finanzas bélicas, sino que obligaría a potencias como India, Turquía o incluso China a diversificar sus fuentes de energía. Al mismo tiempo, el experto recuerda que los proveedores alternativos escasean, mientras Irán y Venezuela están en la lsita negra de Washington.

"Irán se enfrenta a la amenaza de un nuevo ataque de Israel, y una potente flota estadounidense se encuentra frente a las costas venezolanas, amenazando con derrocar al régimen antiestadounidense de Caracas", comenta Sisci. Esto deja a EEUU, con su potente industria de facturación hidráulica, como uno de los pocos actores capaces de llenar ese vacío.

"Más allá de las intenciones de cualquier líder, como el presidente Donald Trump, de Estados Unidos, o Vladímir Putin, de Rusia, esta perspectiva cambia la dinámica del conflicto", afirma. EEUU podría pasar de ver la guerra como una amenaza económica a considerarla una oportunidad estratégica: "La industria petrolera estadounidense podría tener un interés particular en defender a Ucrania de Rusia y de su industria petrolera".

Amenaza de guerra híbrida en Europa

Pero este avance también implica riesgos, pues Rusia podría responder con una escalada híbrida: "Drones y aeronaves han violado espacios aéreos de la OTAN y EEUU, y se han intensificado los ciberataques en Europa", alerta Sisci. Ahora, Moscú podría estar preparando una confrontación más amplia, apuntando especialmente a países vulnerables.

"Italia podría ser un blanco fácil", precisa, citando su peso económico dentro de la UE y la presencia de partidos prorrusos tanto en el gobierno (la Liga) como en la oposición (Movimiento Cinco Estrellas). "Los activistas propalestinos en Italia suelen ser también prorrusos", añade, en referencia a recientes protestas violentas.

"No se sabe con certeza cómo responderán los europeos ni la OTAN, si reforzarán sus medidas defensivas o dudarán. En cualquier caso, la guerra en Ucrania se ha intensificado, planteando un nuevo desafío: enfrentarse a Rusia o ceder. Esta situación también limita las opciones de China, dejando aún menos margen de flexibilidad política", concluye el analista.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Ana Beatriz Micó Catalán
Ana Beatriz Micó Catalán
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en HuffPost España, informando sobre los principales temas de actualidad de una manera cercana y sencilla para que sean fáciles de comprender.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo un poco de todo: actualidad nacional e internacional, política, sociedad, deporte… Me gusta estar al tanto de lo que pasa y contarlo con claridad.


No obstante, si hay algo que realmente disfruto es meterme de lleno en temas de denuncia social. He cubierto desde las protestas de sanitarios y bomberos hasta los problemas de los vecinos afectados por la línea 7B del metro de Madrid, siempre con la intención de dar voz a quienes más lo necesitan.


También tengo mi lado futbolero. Me encanta escribir sobre fútbol y uno de los proyectos que más he disfrutado fue la Enciclopedia de la Eurocopa en As, donde repasé toda la historia de la selección española en el torneo. En resumen, escribo sobre lo que pasa, lo que duele y lo que nos apasiona.

 

Mi trayectoria

Mi andadura empezó cuando apenas era una adolescente. Recuerdo aprovechar cualquier rato libre en el instituto para redactar mis crónicas, previas y artículos de opinión en la agenda.


Comencé a escribir de forma más profesional cuando colaboré con varias páginas webs escribiendo sobre el Real Madrid CF y el Elche CF. Entre ellas destacan, VAVEL o Franjiverdes. Paralelamente, estudié la carrera de Periodismo en la Universidad Miguel Hernández de Elche.


Al final de mis estudios, realicé prácticas como Community Manager en la Institución Ferial Alicantina (IFA). A continuación, pasé a hacerlas en el Diario AS, en la sección de Fútbol, antes de pasar a trabajar con colaboradora en este medio en la sección de Actualidad.  

 

 

Cómo contactar conmigo:

 