Un grupo de colonos da una paliza a un trabajador de Acción contra el Hambre, en Cisjordania 

Un colono armado, junto a militares del Ejército de Israel, durante una de las giras semanales en Hebrón (Cisjordania ocupada); en una imagen de archivo.

Múltiples heridas y una hemorragia interna en la cabeza que le obligó a estar hospitalizado cuatro días. Este es el resultado de la paliza que siete colonos israelíes, encapuchados y armados con tubos de hierro, le dieron a un trabajador de la oenegé Acción contra el Hambre en Hebrón, en la Cisjordania ocupada. Así lo ha denunciado la propia organización, recordando que este hecho "no es aislado".

La víctima de la paliza se encontraba el domingo realizando actividades agrícolas, trabajando junto a su familia, en terrenos de su propiedad, en las afueras de esta localidad palestina ocupada. Desde Acción contra el Hambre también apuntan a que es un ejemplo de la "alarmante escalada de violencia" que se ha desatado.

Según el relato del propio trabajador de la oenegé, los colonos le atacaron "antes de que pudiera dirigirse a ellos". Lo hicieron superándole en número y estando desarmado. "Comenzaron a atacarnos con tubos. No pude defenderme", explicó, indicando que además, los colonos israelíes provocaron numerosos daños materiales en su propiedad.

"¿Por qué debería tener miedo a cuidar mi tierra?"

El trabajador agredido también ha precisado que "hay un asentamiento cercano que quiere expandirse hacia nuestras tierras" y que a pesar de la tensión, no habían tenido ataques como este hasta el momento: "Por desgracia, tenemos enfrentamientos frecuentes con los colonos, pero la mayoría son verbales. Esta vez fue diferente". En esa línea, la víctima de la paliza se pregunta "¿por qué debería tener miedo a cuidar mi tierra?" o "¿por qué me expulsan de ella?", ante la evidente inseguridad que le provoca no saber si podrá regresar a sus tierras sin que vuelvan a atacarles.

Las cifras sostienen ese temor. Desde que Israel inició la campaña militar sobre la Franja de Gaza en respuesta a los atentados de Hamás del 7-O, se han registrado más de 2.375 de ataques o agresiones contra 230 comunidades palestinas en la Cisjordania ocupada, donde Hamás no tiene presencia. Hasta el momento, esos ataques se han traducido en un balance de 11 palestinos asesinados y una lista de 700 heridos. A ello se suman acciones del Gobierno israelí como la aprobación de un plan de expansión de colonias en Jerusalén este para aislar a un futuro Estado palestino.