El Ejército de Israel sabe que 5 de cada 6 palestinos asesinados eran civiles: el 83%, según sus datos

Imagen de las tareas de desenterramiento de los cuerpos hallados en una fosa común en un patio del hospital Al Nasser (Jan Younis, Gaza).

Con el Ejército de Israel a las puertas de Ciudad de Gaza para tomarla forzando la expulsión de un millón de ya refugiados palestinos y con la advertencia de la ONU de que provocarán otra matanza de civiles con la segunda fase de la operación Carros de Gedeón. Este es el telón de fondo en el que ha surgido una nueva información que evidencia cómo actúan las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, en inglés) contra los palestinos. Lo hacen conociendo perfectamente que 5 de cada 6 asesinados -eliminados o neutralizados en su argot bélico- eran civiles sin relación con Hamás o la insurgencia.

Se trata de una exhaustiva investigación conjunta llevada a cabo por el periódico británico The Guardian, el medio israelí-palestino +972 Magazine y el diario de publicación en hebreo Local Call. Han conseguido acceder a documentos y cifras contenidas en una base de datos confidencial de la Inteligencia militar israelí que retratan los resultados de una campaña militar de 19 meses de ataques y bombardeos desde que Hamás perpetrara los atentados del 7 de octubre, es decir, hasta el pasado mayo.

De todos los asesinatos registrados, en ese período, los de 53.000 palestinos, solo 8.900 figuran catalogados como combatientes de Hamás identificados con la consideración de muertos o "probablemente muertos". En otras palabras, el mismo Ejército israelí que asegura que sus ataques son selectivos y de precisión y que se advierte a la población palestina de que abandonen un emplazamiento antes de ser bombardeado, deja un volumen de cadáveres del que solo el 17% responde a sus justificaciones de actuar contra la Yihad islámica. O visto de otra forma, el 83% de todas esas muertes eran civiles.

La respuesta del Ejército de Israel y las contradicciones en la respuesta

En este sentido, y según recoge The Guardian, tras contactar con el Ejército de Israel, fuentes de este trasladaron que "las cifras presentadas en el artículo son incorrectas" y que que esas mismas cifras "no reflejan los datos disponibles en los sistemas de las IDF". Sin embargo hay un factor clave en esa comunicación con el diario británico. Las Fuerzas de Defensa de Israel no respondieron acerca de la propia existencia de esa base de datos de la Inteligencia militar, cuando sí lo habían reconocido implícitamente, al no cuestionar la existencia de dicha base ni los de los propios datos.

Desde el periódico británico aseguran que cuando ellos solicitaron comentarios acerca de la base y los datos, un portavoz indicó que habían reformulado la respuesta. Tampoco dieron respuesta al por qué de este cambio, respecto a los otros dos medios que también realizaron la investigación conjunta. Dicha base de datos cuenta también con un listado de 47.653 palestinos considerados activos militarmente, que tendría como base supuestos documentos internos confiscados a Hamás en Gaza.

Según han trasladado al mencionado diario fuentes conocedoras de esa base de datos, no es que esa base exista y contenga esos números, es que además funciona como el único recuento autorizado, dentro del Ejército israelí, para contabilizar las bajas de milicianos de Hamás.

A mayores de todo esto, también se desvela otro dato de interés, en lo relativo a las constantes desacreditaciones que realiza Israel acerca de las autoridades gazatíes y apuntando que las cifras del Ministerio de Salud están infladas por interés propagandístico de Hamás -y a pesar de que organizaciones internacionales externas incluso las elevan-. Según Local Call, el Ejército de Israel da por buenas las cifras de muertos de ese ministerio en manos de Hamás. Por cierto, eran 52.928 hasta mayo, pero hoy ya son más de 62.000.

Sí, es una cifra muy alta, incluso en el listado mundial de matanzas de civiles

Más allá de que evidencia un número de cadáveres que se cuenta por decenas de miles, lo cierto es que hay un dato que retrata aún más lo encarnizada y violenta que está siendo para la población civil los planes del Gobierno de Benjamin Netanyahu sobre la Franja de Gaza -y también en la Cisjordania ocupada-. Los citados medios han acudido a los registros del Programa de Datos sobre Conflictos de la Universidad de Uppsala (Suecia) para comparar la tasa de mortalidad de civiles en la Franja de Gaza con los de otros conflictos internacionales.

Del funesto 'top 10' de episodios de matanzas internacionales, Gaza ocupa el cuarto puesto con esa tasa del 83%. Encabezan esa clasificación los asesinatos de tutsis en Ruanda de 1994 (99,8%), seguido del asedio de Mariúpol al que sometió el Ejército ruso a la población ucraniana en 2022 (95%) y el genocidio de unos ocho mil bosnios musulmanes en Srebrenica, entre 1992-1995 (92%).

"Esa proporción de civiles entre los fallecidos sería inusualmente alta, sobre todo considerando que ha estado ocurriendo durante tanto tiempo", le confirmó Therése Pettersson, uno de los integrantes de dicho programa de la universidad sueca, al Guardian.