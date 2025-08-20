Israel aprueba el plan de expansión de colonias en Jerusalén Este que aislaría a un futuro Estado palestino

Un niño pedalea en su bicicleta en por el área de Al Eizariya, objetivo de lo planes de construcción israelíes al este de Jerusalén, que romperán la continuidad entre el norte y el sur de Cisjordania y harán aún más difícil la constitución de un Estado palestino.

En la misma jornada en la que el Ministerio de Defensa israelí ha dado el 'sí' definitivo a la segunda fase de la operación Carros de Gedeón, consistente en tomar por la fuerza Ciudad de Gaza desplazando a un millón de palestinos, otra cartera ministerial de Netanyahu ha activado otra medida destinada a imposibilitar la constitución de un futuro Estado de Palestina. El Ministerio de Finanzas, al cargo del ultra y colono Bezalel Smotrich, ha aprobado un plan que llevaba dos décadas congelado: la construcción de 3.401 viviendas de colonos en Jerusalén Este (West Bank), también conocida como la 'zona E1'.

Dicho plan no solo contraviene el derecho internacional respecto a los territorios palestinos ocupados y la expulsión de los civiles palestinos de sus propiedades y negocios, también supone cortar de raíz la conexión de Jerusalén Este, la que es la capital reconocida por distintos Estados de la comunidad internacional que reconocen o reconocerán el Estado palestino -como es el caso de España-. Impediría el paso desde la Cisjordania ocupada y obligaría a los palestinos a dar rodeos kilométricos y tener que atravesar más checkpoints militares israelíes.

En esta línea, ha sido el propio ministro Smotrich el que ha anunciado la aprobación del plan de construcción de viviendas, sin obviar el objetivo político y mofándose: "Borra en la práctica la ilusión de los 'dos Estados' y consolida el control del pueblo judío sobre el corazón de la Tierra de Israel". Perteneciente al ala más ultra del gabinete de Netanyahu, Smotrich también defiende la vuelta, la anexión y la colonización de la Franja de Gaza.

"El Estado palestino está siendo borrado de la mesa no con eslóganes, sino con acciones" Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas de Israel

Smotrich también ha sacado pecho de la denunciada medida, anotándose una medalla política ante su electorado: "El Estado palestino está siendo borrado de la mesa no con eslóganes, sino con acciones. Cada asentamiento, cada barrio, cada vivienda es un nuevo clavo en el ataúd de esta peligrosa idea".

¿En qué consiste el plan de construcción de viviendas de Israel en Jerusalén Este y qué supone para el Estado palestino?

En términos urbanísticos, el plan aprobado consiste en conectar Jerusalén Este con el asentamiento de Maale Adumim, lo que para los palestinos se traduce en separa las áreas situadas al sur de Jerusalén de las ubicadas al norte, impidiendo una zona urbana palestina contigua que conecte Ramala, Jerusalén Oriental y Belén. En estas tres últimas áreas residen cerca de un millón de palestinos.

La ampliación de viviendas israelíes funcionaría como un bloqueo que impediría desarrollar el área metropolitana de la capital del Estado palestino con las principales urbes.

El plan de construcción que llevaba 20 años en el cajón -en un contexto en el que Israel ha venido endureciendo cualquier posición respecto al pasado tras los ataques del 7 de octubre-, se suma a otra realidad. Que unos 700.000 colonos ya viven en 160 asentamientos a lo largo de la Cisjordania ocupada y Jerusalén Oriental, según datos de la oenegé israelí Peace Now.

