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Trump, evacuado de la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras un tiroteo
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Trump, evacuado de la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras un tiroteo

Las fuerzas de seguridad lograron detener al sospechoso, de 31 años, en el lugar. 

Redacción HuffPost
El presidente de EEUU habla después del incidente
El presidente de EEUU habla después del incidenteEFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo que ser evacuado de forma preventiva durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca celebrada en Washington, después de que se registrara un incidente con disparos en las inmediaciones del lugar.

El suceso ocurrió cuando el evento ya estaba en marcha, con la presencia de políticos, periodistas y otras personalidades. La aparición de un hombre armado en la zona activó de inmediato los protocolos de seguridad, obligando a intervenir al Servicio Secreto, que sacó al mandatario del recinto.

Las fuerzas de seguridad lograron detener al sospechoso, de 31 años, en el lugar. Durante la actuación, un agente resultó herido, aunque sin gravedad, y no se produjeron víctimas mortales entre los asistentes.

Redacción HuffPost

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