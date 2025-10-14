Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un negociador israelí desvela los trucos de Trump para "convencer" a Israel y a Hamás de su plan para Gaza
Un negociador israelí desvela los trucos de Trump para "convencer" a Israel y a Hamás de su plan para Gaza

Asegura que la manera de negociar del presidente de EEUU ha sido totalmente "diferente" a otras conocidas.

Miguel Fernández Molina
Donald Trump, ufano en la presentación de la cumbre de Sharm El-SheikSuzanne Plunkett vía getty images

Donald Trump continúa disfrutando las mieles de su éxito diplomático y global al lograr la paz en Gaza. Pese a su desencuentro con la revista Time por una foto de lo más comentada, continúan las alabanzas internacionales a la acción del presidente de EEUU para lograr que Israel y Hamás firmasen su plan de paz

Este martes, un histórico negociador israelí encargado de tratar la devolución de los rehenes que tuvo Hamás ha explicado las claves de cómo Trump consiguió "convencer" a Netanyahu y al grupo terrorista palestino sobre su plan de 20 puntos. Se trata del inversor y asesor internacional Gershon Baskin.

Baskin ha explicado a la CNN que Donald Trump básicamente "impuso" el acuerdo a los bandos. Y lo hizo con "una negociación muy diferente a cualquier otra que haya tenido lugar en el Medio Oriente".

El negociador, que ha mantenido contactos con Hamás en estos años, confesó a la CNN que lo que realmente hizo Trump fue "crear la realidad" en torno al pacto para que israelíes y Hamás se vieran satisfechos y no lo tomasen como una imposición... pese a serlo en buena medida. 

Gershon Baskin, que se describe como "muy involucrado" en las negociaciones de estos tiempos y se abre a colaborar con el líder de EEUU, sí ha querido responder a las críticas externas de quienes creen que el acuerdo "huele a colonialismo de la vieja escuela". La queja se ampara en la idea, recogida en el plan de 20 puntos, de que un organismo internacional gestione el futuro de Gaza, con Tony Blair como figura central. 

Al respecto, el mediador israelí aseguró haber hablado con varios posibles integrantes del nuevo gobierno, todos líderes de la sociedad civil y el sector privado de Gaza "con una posición y una reputación social" y que, añade, no son miembros de Hamás

