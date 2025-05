Rusia deja al menos 12 muertos y más de 50 heridos en el mayor ataque aéreo en Ucrania desde el inicio de la guerra

Global Images Ukraine via Getty

Al menos 12 personas han fallecido y más de medio centenar han resultado heridas durante la madrugada de este domingo como consecuencia de una ataque a gran escala de las Fuerzas Armadas rusas sobre la capital ucraniana, Kiev, y otras ciudades del país, según han informado las autoridades locales y estatales.

El Ministerio de Exteriores ucraniano ha constatado el lanzamiento de unos 350 proyectiles contra la región de Kiev, capital incluida, y otras siete regiones del país, durante una nueva ola de ataques nocturnos tras la que ocurrió el sábado, una de las más intensas del conflicto. Concretamente, las fuerzas de Defensa Aérea del Ejército de Ucrania han confirmado el derribo de 45 misiles de crucero rusos y la neutralización de 266 de los 298 drones rusos lanzados contra el país.

"Lamentablemente, cuatro personas han muerto como resultado de un ataque enemigo en la región de Kiev esta noche", ha anunciado el gobernador regional, Mikola Kalashnik, en un comunicado difundido a través de su canal oficial de Telegram.

En la misma publicación, Kalashnik ha concretado que dos personas "fueron descubiertas mientras extinguían un incendio en el distrito de Obukhiv" y otra persona murió en la zona de Buchanan, sin que haya trascendido por el momento más información sobre las víctimas mortales.

Entre los heridos se encuentran un varón de 59, que fue alcanzado por la metralla en el distrito de Bila Tserkva, sufriendo diversas heridas en el rostro. "Se proporciona toda la asistencia médica necesaria en el lugar, sin necesidad de hospitalización", se lee en el comunicado.

En el mismo distrito de Bila Tserkva, otras cinco personas resultaron heridas, entre ellas los dos menores de edad. Dos mujeres resultaron heridas en el distrito de Fastiv y dos personas más han salido ilesas en el distrito de Buchanan. Exteriores ha confirmado al menos 16 heridos en la región.

Si bien no se han registrado víctimas mortales ni heridos en otros puntos de la capital, ello no quita que los ataques rusos hayan alcanzado otras zonas como Brovarski y Obukhivski. Las autoridades estiman por ahora al menos once heridos identificados en la capital ucraniana.

"En el lugar de la emergencia se han desplegado efectivos del Servicio Estatal de Emergencias, equipos de investigación y operativos y equipos médicos", ha añadido el gobernador, quien ha apuntado que los ataques aéreos continúan y que proporcionará "información más detallada más adelante".

Por su parte, el servicio estatal de Emergencias de Ucrania ha notificado la muerte de una persona de 77 años en la región de Mikolaiv, donde además se han contabilizdo al menos cinco heridos, incluida una adolescente. Entre los heridos, hay dos mujeres en estado grave.

En la región de Jmelnitski han muerto cuatro personas y otras cinco han resultado heridas. Seis domicilios particulares fueron destruidas y más de 20 casas, una institución educativa y automóviles han resultado dañados. Otro fallecido ha sido identificado en Mikolaiv, donde otras cinco han resultado herdas.

Poco después, el servicio de Emergencias de Ucrania ha informado de la muerte de tres menores de edad en Yitomir (8, 12 y 17 años) donde otra decena han acabado hospitalizadas.

Como consecuencia de los lanzamientos sobre este territorio, hasta 210 personas han tenido que ser evacuadas de sus hogares y varios edificios residenciales han quedado destruidos.

En paralelo, el jefe de la Administración Estatal Regional de Khmelnitski, Sergei Tiurin, ha informado --también a través de Telegram-- de que la región ha sido "objeto de bombardeos hostiles rusos, que han provocado la destrucción de infraestructura civil y han causado muertos y heridos".

En concreto, informes preliminares recogidos por las autoridades locales señalan el fallecimiento de cuatro personas y la hospitalización de otras cinco, una de ellas en estado grave, que presentan heridas de metralla.

En lo que a daños materiales respecta, "seis edificios residenciales privados han sido destruidos y más de 20 casas han resultado dañadas", según Tiurin.

Rusia derriba más de 200 drones

La agresión masiva de Rusia tiene lugar después de que las fuerzas de Defensa rusas hayan anunciado el derribo de 110 vehículos aéreos no tripulados ucranianos desde esta pasada medianoche en distintas regiones del país, de los cuales siete se dirigían hacia la capital, Moscú, según han informado las autoridades del Kremlin.

Dieciséis drones fueron neutralizados sobre la región de Tula, 14 sobre las regiones de Bryansk y Kaluga, y 13 sobre la región de Tver, ha hecho saber el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado.

Diez drones ucranianos fueron derribados e interceptados sobre las regiones de Belgorod y Kursk, ocho sobre la región de Oryol, siete sobre Crimea, dos sobre la región de Smolensk y uno sobre las regiones de Lipetsk, Nizhny Novgorod y Novgorod.

El Ministerio de Defensa ha recalcado que, desde la tarde-noche hasta la medianoche de ayer, derribó otros 95 aviones no tripulados ucranianos.

Este intercambio de ataques tiene lugar un día después de que Ucrania informara de un total de 13 muertos por ataques rusos a lo largo de este sábado, día en que Kiev sufrió uno de los "ataques combinados más masivos contra la capital", en palabras de el jefe de la Administración Militar de la ciudad de Kiev, Timur Tkachenko.

Igualmente, este cruce de ataques ha tenido lugar después del intercambio de 307 prisioneros por cada una de las partes en la segunda fase del acuerdo alcanzado por ambas partes para la entrega de un total de 2.000 personas, tras celebrar en Turquía sus primeros contactos directos en más de tres años.

El pasado viernes ya intercambiaron a 390 prisioneros --haciendo un total de 697 personas de ambos lados que han podido volver a sus casas-- y este domingo han anunciado que procederán al tercer intercambio.