Un oficial ruso, en un chat interceptado por la inteligencia ucraniana sobre el estado de sus tropas: "Pronto se comerán entre sí"

Cuatro y dos meses después, nadie ve un inminente final a la guerra en Ucrania. Lo que Vladimir Putin proyectó y vendió como una "operación militar especial" y de duración limitda se ha convertido en una guerra cronificada sin apenas movimientos de relieve desde hace años.

Sin una paz real cercana salvo giro inesperado, la angustia se siente fuera y dentro del frente y en los dos bandos. Una conversación privada de un oficial ruso evidencia el temor de las tropas de Putin a que no haya solución. Y en la desesperación habrían empezado a darse casos de canibalismo por la hambruna que sufren los invasores rusos.

Fuentes de la Inteligencia ucraniana explican a The Times estar investigando al menos cinco potenciales casos de canibalismo en el bando ruso; en concreto entre miembros de infantería. Estas sospechas se apoyan en fotografías y docenas de audios interceptados y pertenecientes a altos oficiales del ejército ruso.

Aunque Rusia alega que son mensajes "falsos", los verificadores del medio y de otros servicios han descartado cualquier posible interacción de la IA en su contenido.

Uno de los más llamativos es el de un soldado, capturado cerca de Myrnohrad tras asesinar a dos compañeros y ser sorprendido intentando comerse la pierna de uno de los muertos.

Este episodio aparece en una conversación por Telegram, donde un oficial informó al teniente Razikov Vladislav Abdulkhalykovych, subcomandante del batallón de reconocimiento de la 5.ª Brigada. "... En resumen, un aliado mató a otros dos y trató de… le cortó una pierna y ya estaba intentando comerse a uno de ellos", se escucha en el audio que el oficial envió a su superior.

"Hoy fueron y encontraron el lugar donde los había llevado al sótano, le cortó una pierna y ya estaba allí, como en una picadora de carne o algo así, sentado, dándole vueltas, intentando comérselo… Les disparó cuando fueron a ver cómo estaba. Lo mataron", proseguía el audio, un tanto errático.

Sorprendido, el teniente Abdulkhalykovych le pregunta "¿es que no les dan de comer o qué? No lo entiendo", a lo que el oficial dejó una respuesta aún más inquietante. "Los nuestros también pronto empezarán a comerse entre sí… Todos los chicos están flacos. Todos están con raciones de inanición", se le escucha protestar.