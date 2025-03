Un país de la UE reparte garantías a las empresas que inviertan en la industria de defensa ucraniana

Serhiy Morgunov/Global Images Ukraine via Getty Images

El gobierno de Dinamarca está introduciendo una nueva garantía estatal que prevé una cobertura de hasta el 70% de las inversiones de empresas danesas en compañías de defensa ucranianas a través del Fondo Danés de Exportación e Inversión (Danmarks Eksport- og Investeringsfond).

El importe total de las garantías es de 130 millones de euros, según anunció la primera viceprimera ministra, Yulia Svyrydenko, en Facebook. De esta forma, Dinamarca mitiga los riesgos de las inversiones de las empresas danesas en la industria de defensa ucraniana, según ha informado el medio The New Voice of Ukraine.

"Para los fabricantes daneses, esta es una oportunidad de atraer la experiencia, las innovaciones y la capacidad de Ucrania para probar armas en condiciones reales de combate", afirmó Svyrydenko.

Además, añadió que el Fondo EIFO es bien conocido por las empresas danesas, ya que este instrumento apoya activamente no sólo a ellas, sino también a las ucranianas.

El Fondo Danés de Inversión y Exportación, en particular, ofrece garantías de crédito a la exportación para reducir los riesgos de exportación a Ucrania cubriendo posibles incumplimientos de pago, préstamos directos (ofreciendo préstamos a compradores ucranianos de bienes y servicios daneses) y capital de inversión para promover la expansión de empresas danesas en Ucrania.

"Estamos agradecidos a Dinamarca por su decisión de apoyar la industria de defensa de Ucrania estimulando las inversiones de las empresas danesas", resumió Svyrydenko.