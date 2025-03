Un profesor se ausenta 300 días de la escuela, es despedido y la directora alucina con la audacia en su última queja antes de marcharse

Sorprendente historia llegada desde Italia. Un profesor de secundaria de un centro de Treviso ha sido despedida tras ausentarse 300 días de su puesto de trabajo. Así lo recoge el portal italiano Orizzonte Escuola en una información.

Hay que remontarse a tres años antes, cuando esta profesora logró su plaza en el concurso y después solicitó un año de licencia remunerada para el curso escolar 2022/2023. Es decir, pidió un año de vacaciones pagadas.

Así fue como, en septiembre de 2023, se presentó al instituto pero a lo largo del curso acumuló numerosas ausencias hasta dejar de asistir por completo en primavera, principios de abril de 2024. "A partir de septiembre de 2024 estaba con sueldo cero", señala la directora, Rita Salvadori.

"Le respondí que entiendo que quienes trabajan cobran, no quienes no asisten"

"Incluso tuvo la audacia de quejarse conmigo en febrero porque ya no le pagaban", explicó la directora del centro, subrayando que no dejó ese gesto sin respuesta: "Le respondí que entiendo que quienes trabajan cobran, no quienes no asisten a clase".

"Primero envié un requerimiento formal para que regresara a trabajar, ordenando al docente que regresara, so pena de iniciar el procedimiento de despido, luego se inició el procedimiento", rememora.