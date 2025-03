Falla la conexión al pagar el comedor de sus hijos y el colegio los expulsa de manera inmediata: "Me han bloqueado hasta la cuenta"

Un colegio de la localidad francesa de Monceaux ha sido protagonista por un incidente que ha llegado hasta algunos medios locales y regionales, debido a la naturaleza del mismo. Y como en muchas de estas situaciones, siempre hay dos versiones: por un lado del comedor del colegio y ayuntamiento, y por otro, la de la familia afectada, representada por Adriana Distefano.

Todo ocurrió el pasado 14 de marzo, día en el que se le notifica a Distefano que sus hijos no serán admitidos en el comedor escolar a partir del lunes 17 de marzo. Pero no fue algo anecdótico o una simple amenaza, sino que la propia madre comprobó que la cuenta de registro del comedor escolar ya no era accesible para ella. Esto quiere decir que, o bien la eliminaron o bien está bloqueada, de modo que no puede inscribir a los dos pequeños al comedor.

Pero, ¿a qué responde esta situación? Según el centro, esta situación se produjo debido a que la madre de los menores no pagó a tiempo la factura mensual del comedor. Y de acuerdo con la versión de Distefano, es cierto, pero alega que se debe a que hubo un fallo de conexión del portal web en el que tienen que inscribirse.

De hecho, ella misma reconoce que en otras ocasiones sí que le pasó algo similar pero por no acordarse de hacerlo a tiempo, sin embargo esta vez asegura que se trató de un error ajeno a ella.

"Me ha pasado antes, pero confirmo que esta vez no es ese caso. El sitio nos impidió poder pagar la factura a tiempo. Tenemos cuatro hijos que mantener y yo pago el comedor mensualmente, pero esta vez fue imposible acceder al método de pago", lamentó.

Pero va más allá: "Intenté contactar con los servicios del ayuntamiento, que están cerrados los lunes y miércoles, fecha límite para pagar el comedor", continuó. Además, señaló que siempre ha mantenido una relación excelente con las autoridades del municipio, entre ellas, con el exalcalde del municipio, el Sr. Coullaré, aunque ahora, con la llegada de Teresa Dias como primera edil del municipio, parece que todo ha cambiado, aseguró.

La alcaldesa dice que no es la primera vez

Con todo, Adriana Distefano concluye denunciando que tras intentar pagar la factura en varias ocasiones, "finalmente me dijeron que mis hijos podrían ser inscritos excepcionalmente duplicando la factura por comida", algo que elevaría el coste a casi 12 euros por la comida de cada niño. "Me hirvió la sangre, es algo desproporcionado".

Sin embargo, la otra cara de la moneda la representó la alcaldesa del municipio, que sostuvo que, pese a que se muestra comprensiva con la madre de los niños, esta decisión límite se ha tomado tras "reiterados incumplimientos del reglamento interno y actitudes irrespetuosas hacia el personal" por parte de la progenitora.

Además, puntualiza que "ha habido varios precedentes, especialmente en febrero. Gestionar el comedor desde el principio significa controlar los costes y las necesidades lo mejor posible. Necesitamos poder confiar en registros oportunos. Está en las reglas", concluyó la alcaldesa.