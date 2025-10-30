Un reconocido economista lo tiene claro: "Rusia está prácticamente a punto de decidir poner fin a la guerra"

La pasada semana, EEUU impuso sanciones contra las dos mayores compañías petroleras de Rusia, Rosneft y Lukoil, así como contra más de una treintena de sus filiales. Se trata de un hecho destacable, ya que son las primeras sanciones contra Rusia aprobadas por la administración de Donald Trump.

"Los pilares de la política energética rusa están oficialmente en la mira del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Espero que las sanciones sean a corto plazo, porque espero que la guerra termine", afirmó el presidente norteamericano.

Por su parte, los líderes de la Unión Europea también han aprobado en los últimos días el decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia. El objetivo de las medidas es debilitar la economía rusa y que el mantenimiento de la guerra de Ucrania se convierta en imposible para Vladímir Putin.

En ese sentido, Vladímir Milov, ex viceministro de Energía de la Federación Rusa y economista, ha concedido una entrevista al medio de comunicación lituano LRT en la que ha pronosticado que Rusia se encuentra muy cerca de acabar con el conflicto armado que lleva más de tres años y medio librándose en territorio ucraniano.

"¿Vale la pena intentar otra 'ofensiva de verano', que obviamente no tendrá más éxito y cuyos costos serán enormes? No es ningún secreto que Rusia ya no puede permitírselo. No sabemos qué hará Vladímir Putin, es impredecible, pero las conclusiones son obvias: no está funcionando y debe detenerse. Creo que ya se ha llegado al límite para decidir que no hay manera de continuar la guerra", ha expresado el experto.

Por esas razones, Milov ha señalado que "Rusia está prácticamente al borde de la decisión de poner fin a la guerra". El economista ha argumentado esa afirmación destacando que "se observa una enorme tensión, incluso en el sector de la defensa, que claramente está en crisis: no hay beneficios, las empresas apenas dan abasto y no hay liquidez. Como se puede apreciar, reconstruir la economía sobre la base militar prácticamente no da ningún resultado".