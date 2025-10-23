Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Tras EEUU, Europa: La UE aprueba el 19º paquete de sanciones contra Rusia, que veta el gas natural licuado
Global

Global

Tras EEUU, Europa: La UE aprueba el 19º paquete de sanciones contra Rusia, que veta el gas natural licuado

Dinamarca adelanta que se "introducirán medidas nuevas e integrales sobre el petróleo y el gas, la flota fantasma y el sector financiero ruso" y se implementará un sistema para limitar la circulación de diplomáticos rusos dentro de los Veintisiete. 

Carmen Rengel
Carmen Rengel / Agencias
Antonio Costa, Volodimir Zelenski y Ursula von der Leyen, el 6 de marzo de 2025 en Bruselas.Thierry Monasse / Getty Images

Ahora, sí, Bruselas va a por una de las joyas de la corona de la economía rusa: la Unión Europea ha anunciado este jueves que acuerda una nueva serie de sanciones contra Rusia -el 19º paquete-, dirigidas a su flota fantasma de petroleros y prohibiendo sus importaciones de gas natural licuado. Lo ha anunciado la presidencia danesa comunitaria de este semestre, como el último intento de aprisionar a Moscú y acabar con la invasión de Ucrania, aspirante a miembro de la propia UE, ocupado desde febrero de 2022. 

"Hoy es un buen día para Europa y Ucrania", dijo el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, en un comunicado, mientras los líderes de los Veintisiete se reunían para una cumbre ordinaria en Bruselas (Bélgica).

El político nórdico añadió que las nuevas sanciones "introducirán medidas nuevas e integrales sobre el petróleo y el gas, la flota fantasma y el sector financiero ruso" y también se implementará un nuevo sistema para limitar la circulación de diplomáticos rusos dentro de los países del club comunitario.

La medida se produce un día después de que la administración del presidente estadounidense Donald Trump anunciara nuevas sanciones contra la industria petrolera de Rusia que apuntan a mover al presidente ruso, Vladimir Putin, a la mesa de negociaciones. La meta: poner fin a la guerra de Moscú contra Ucrania, aunque por ahora hasta se hayan anulado las reuniones de líderes previstas porque iban a ser "inútiles", en palabras del propio Trump. 

Los ingresos por energía son el eje de la economía de Rusia, tanto por el gas como por el petróleo, lo que permite a Putin inyectar dinero en las fuerzas armadas sin empeorar la inflación para la gente común y evitando un colapso de la moneda. Hasta ahora, también le ha permitido aguantar la presión de las sanciones internacionales impuestas en estos tres años y medio de "operación militar especial", como la llama el Kremlin. 

Las nuevas medidas de la UE tardaron casi un mes en decidirse. El bloque de 27 países ya ha impuesto 18 paquetes de sanciones contra Rusia por la guerra, pero llegar a un acuerdo final sobre a quién y a qué objetivos puede llevar semanas.

El acuerdo de sanciones se selló en una reunión el jueves por la mañana de embajadores de la UE, apenas unas horas antes de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, se una a sus homólogos europeos para la cumbre de un día, mientras presionan por un alto el fuego para detener casi cuatro años de combates .

La cumbre se produce después de que Trump declarara que su plan para una reunión rápida con Putin estaba en suspenso porque no quería que fuera una "pérdida de tiempo". Fue otro giro en el intento intermitente de Trump por poner fin a la guerra.

Los líderes también están ansiosos por ver cualquier progreso en el plan de paz de Gaza de Trump , y debatirán formas de mantener al bloque de 27 naciones involucrado en los procedimientos.

La UE es el mayor proveedor de ayuda del mundo a los palestinos, pero tiene poca influencia sobre Israel (en parte porque las naciones europeas están divididas sobre cómo manejar el conflicto) y ha tenido dificultades para desempeñar un papel importante.

Su papel en la guerra en Ucrania es más claro, y la cumbre tiene lugar mientras las fuerzas armadas rusas atacan la red eléctrica del país devastado por el conflicto justo cuando el clima comienza a volverse más frío.

A principios de esta semana, los principales partidarios europeos de Ucrania que forman parte de la “coalición de los dispuestos” dijeron que se oponían a cualquier intento de obligar a Ucrania a entregar las tierras capturadas por las fuerzas rusas a cambio de la paz, como Trump ha sugerido recientemente.

El Reino Unido acogerá el viernes una reunión de los miembros de esa coalición de más de 30 países.

Del lado de la UE, los líderes tienen la intención de impulsar los planes para utilizar miles de millones de dólares en activos rusos congelados para ayudar a financiar los esfuerzos bélicos de Ucrania, a pesar de algunas dudas sobre las consecuencias de tal medida.

La mayor parte de los activos congelados (unos 225.000 millones de dólares) se encuentra en Bélgica, y el gobierno belga se ha mostrado reacio a asumir riesgos al utilizar el dinero sin garantías firmes de sus socios europeos.

Se estima que el presupuesto y las necesidades militares de Ucrania para 2026 y 2027 ascenderán a unos 153.000 millones de dólares.

Es probable que los líderes de la UE también firmen una nueva "hoja de ruta" para preparar a Europa para defenderse de un ataque ruso a finales de la década. Altos funcionarios creen que Rusia podría estar lista para atacar a otro país europeo en un plazo de 3 a 5 años.

