Un vídeo confirma la evidencia revelada por la inteligencia ucraniana: está claro el apoyo a Rusia

Rusia y Corea del Norte tienen una intensa relación económica, diplomática y defensiva. En diciembre pasado, entró en vigor un trascendental pacto militar, el Tratado de Asociación Estratégica, que confirmó el acercamiento entre ambos países en el contexto de la guerra en Ucrania e incluye la temida cláusula de asistencia mutua. Luego se supo de que había soldados norcoreanos directamente peleando con los rusos en la región de Kursk, parcialmente invadida por los ucranianos. Diversas inteligencias occidentales lo confirmaron de inicio y la captura de varios de estos militares lo constató después.

Ahora han aparecido en Internet grabaciones que confirman la presencia de sistemas de artillería MLRS M1991 de Corea del Norte en manos del Ejército ruso. En el vídeo, difundido en redes por periodistas militares com Yuri Butusov, se puede ver a soldados de Vladimir Putin instalando una protección antidrones improvisada en el lanzador.

Según informa Defense Express, nunca antes se habían conseguido unas imágenes tan clarificadoras sobre la asistencia militar de Kim Jong-un. Según Kyryl Budanov, jefe de la inteligencia militar ucraniana, Rusia ya ha recibido 120 unidades de este tipo de Corea del Norte. Se esperan más entregas de tamaño similar en el futuro próximo.

El sistema MLRS M1991, expone el citado medio, es un lanzacohetes múltiple que ha sido una de las piedras angulares de la artillería de cohetes de Corea del Norte durante años. A pesar de los datos limitados y la falta de acceso a las especificaciones oficiales, el M1991 logró ganar notoriedad como un ejemplo de adaptación local de soluciones soviéticas y desarrollo del potencial militar nacional. Especialmente porque el M1991 se considera el equivalente del sistema soviético Uragan, así que los soldados rusos no tienen que aprender mucho, porque saben lo esencial sobre ellos.

El M1991 se basa en un lanzador de múltiples carriles montado en un camión con ruedas 6x6 u 8x8, lo que le otorga movilidad y la capacidad de trasladarse rápidamente en terrenos difíciles . El sistema puede transportar de 12 a 22 cohetes de 240 mm, lo que lo sitúa entre los lanzadores Grad clásicos y sistemas más pesados como el BM-30 Smiercz.

Los cohetes disparados desde el M1991 tienen un alcance de entre 30 y 60 kilómetros, dependiendo del tipo de munición utilizada. Se supone que los misiles utilizados se basan en diseños soviéticos más antiguos, pero se desconocen sus especificaciones exactas; también es posible que se utilicen variantes norcoreanas con motores y ojivas modernizadas.

Cabe señalar que el M1991 se encuentra en varias versiones, algunas de las cuales fueron identificadas durante desfiles militares, donde fueron visibles variantes con cabinas de control de fuego más avanzadas y lanzadores modificados. Es probable que el sistema no utilice métodos de guía avanzados: los misiles no están guiados, lo que significa que su precisión a largas distancias es limitada. Sin embargo, si se utiliza en grandes cantidades, como es típico de la doctrina norcoreana, el M1991 podría suponer una amenaza real para la infraestructura, las bases militares y las zonas urbanas. Lo que, desde luego, no necesita la dañada Ucrania.