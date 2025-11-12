Una campaña checa logra más de 640.000 euros de recaudación para un "regalo para Putin"

En la República Checa se ha puesto en marcha una campaña de crowdfunding que ha sido bautizada como "Darek pro Putina" ("Regalo para Putin", en castellano). Pese a lo que puede parecer por el nombre, no se busca recaudar dinero para reforzar a las fuerzas rusas, más bien todo lo contrario.

El objetivo es conseguir recursos económicos para poder adquirir un misil de crucero 'Flamingo' y entregárselo a Ucrania, por lo que el nombre de "regalo para Putin" es totalmente sarcástico.

Tal y como recoge el medio de comunicación ucraniano The Kyiv Independent, el objetivo inicial de la campaña era recaudar 12,5 millones de coronas checas (unos 515.512 euros, al cambio actual).

Sin embargo, la iniciativa de crowdfunding ha superado todas las expectativas. En tan solo dos días se ha obtenido el equivalente a 750.000 dólares, o lo que es lo mismo, más de 640.000 euros.

Esa elevada cifra va a permitir que el fabricante ucraniano de misiles Fire Point produzca no uno (como estaba previsto inicialmente) sino dos cohetes 'Flamingo' que irán a parar a manos del ejército ucraniano.

En concreto, el primero de los misiles de crucero llevará al nombre de DANA 1 en honor a la fallecida física nuclear y política checa Dana Drabova. El cohete adicional será denominado como DANA 2.

El misil 'Flamingo' cuenta con un alcance de hasta 3.000 kilómetros. Ello significa que el cohete tiene la capacidad de alcanzar Moscú y otras bases y fábricas militares ubicadas en el interior de Rusia.

En la campaña de crowdfunding se han recaudado 3,5 millones de coronas checas adicionales (algo más de 140.000 euros). El destino de ese dinero se decidirá a través de una votación pública en las redes sociales. Las opciones que se contemplan son la compra de ambulancias, explosivos plásticos o un avión de entrenamiento para el ejército ucraniano.