Putin necesita más hombres para la guerra, así que pasa al plan B

El Kremlin está en búsqueda activa de soldados para su ejército. Vladímir Putin firmó el pasado martes una enmienda a la ley que prolonga el servicio militar obligatorio en Rusia durante lo que queda de año. Además, tal y como informa el periódico Business Insider, las modificaciones incluyen la capacidad de reclutar reservistas para el servicio en tiempos de paz.

Estos documentos fueron publicados en el portal oficial de información legal de la Federación Rusa y las regulaciones que incluyen, entrarán en vigor finalmente el 1 de enero de 2026. En un primer momento, el servicio militar era estacional: en primavera y otoño. A pesar de ello, el envío de reclutas al lugar de servicio se mantendrá en las fechas actuales: del 1 de abril al 15 de julio y del 1 de octubre al 31 de diciembre.

Según lo publicado, la enmienda también introduce cambios en la citación electrónica. De este modo, los reclutas tendrán 30 días para presentarse en la oficina de registro y reclutamiento militar desde el momento en que el documento se coloca en el registro, independientemente de si se ha recibido la citación. El plazo anterior era de 20 días.

Asimismo, la segunda ley firmada por Putin permite que los reservistas sean llamados a filas para el servicio en tiempos de paz. De acuerdo con la nueva normativa, los ciudadanos que decidan firmar voluntariamente un contrato podrán ser enviados a recibir formación adicional. Su objetivo es proteger instalaciones e infraestructuras clave de importancia estratégica.

Los expertos consultados por el medio de comunicación, señalan, en esta línea, que los cambios en la ley tienen como objetivo reponer los recursos humanos en el ejército ruso, que se han agotado como resultado de la guerra en Ucrania. "La adopción de las nuevas regulaciones debe ser una forma de evitar anunciar otra movilización", reza la publicación. La Duma Estatal rusa aprobó ambas leyes el 28 de octubre, y poco después, las regiones de Yaroslavl y Tiumén comenzaron a reclutar reservistas, a pesar de que las regulaciones aún no tenían la firma del presidente.