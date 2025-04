Una propuesta inesperada de Putin para detener la invasión hace saltar todas las alarmas en Ucrania

Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via REUTERS

El diario The Financial Times ha informado, citando fuentes propias, que el presidente ruso, Vladimir Putin, habría propuesto detener la invasión de Ucrania en la actual línea del frente, sin avanzar más. Esto significaría que Moscú abandonaría sus pretensiones de controlar por completo las cuatro regiones ucranianas del este, del Donbás, anexionadas formalmente en septiembre de 2022 pero, en la práctica, aún no controladas por completo por la Federación.

Sería la primera cesión del Kremlin en el proceso negociador abierto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras su llegada a la Casa Blanca.

Según la información, Putin hizo esta oferta en una conversación con el representante especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, que tuvo lugar la semana pasada en San Petersburgo.

"Si Rusia está ahora dispuesta a negociar y a hacer una pausa en la guerra en curso, eso significa sólo una cosa: ha comprendido su situación", comenta el experimentado oficial militar ucraniano Yevgeny Dyky, excomandante del 24º Batallón de Asalto Independiente "Aidar", publica el portal polaco Onet. A la Federación Rusa, añade, le gustaría ver la legalización de todas las conquistas que ha realizado, el levantamiento de las sanciones impuestas sobre ella, la cancelación de su estatus de estado agresor, la impunidad por los crímenes cometidos y, para Ucrania, la indefensión total ante una mayor agresión rusa, según dijo en Espresso TV.

"Necesitamos entender las condiciones bajo las cuales Rusia hace cualquier concesión. Parece que el compromiso por parte rusa es que retiraremos nuestras tropas de las partes no ocupadas de las cuatro regiones que han incluido en su constitución [como rusas]", ahonda.

Esto significa, afina, "que reconocen la realidad que fue creada no por su voluntad política, sino por la voluntad inquebrantable de los defensores ucranianos". Los ocupantes "no pueden recuperar Jersón, ni llegar a Zaporiyia, ni siquiera completar la región de Donetsk", remarca. Así que, supuestamente, "los rusos están dispuestos a aceptar los hechos como un "gran compromiso". Pero todo lo demás, significaría nuestra capitulación", subrayó Dyky.

Según el militar, de acuerdo con las intenciones de la Federación Rusa, Ucrania tendría que aceptar que todo lo que hasta ahora ha sido ocupado por los rusos siga siendo su propiedad, un 20% aproximadamente de su territorio. Y aunque Kiev no lo reconociera legalmente, "tendría que comprometerse a no liberar esos territorios por la fuerza. Además, [Rusia] afirma que Ucrania debe convertirse en un país neutral".

También habría que legitimar y reconocer Crimea [como perteneciente legalmente a Rusia], lo que significaría que los Acuerdos de Helsinki de 1975 [el acto firmado por 35 jefes de Estado, que obliga, entre otras cosas, a respetar la soberanía de los Estados y la inviolabilidad de sus fronteras] ya no se aplicarían. Estos acuerdos "siguen vigentes hoy en día, pero hay un país que los ha violado y se ha convertido en un criminal", afirmó Dykyij.

"Si Estados Unidos y otros países civilizados reconocen Crimea como rusa, Rusia dejará de ser un estado criminal y nunca tendrá que rendir cuentas por sus acciones. En consecuencia, el Acuerdo de Helsinki deja de aplicarse, porque ninguna frontera está protegida ya", añadió.

"Los rusos quieren la legalización total de todas sus actividades, confiscaciones e impunidad para los crímenes. Quieren que Ucrania esté completamente indefensa ante su futura agresión. Los compromisos discutidos no significan que los rusos abandonen lo que llaman la "solución final a la cuestión ucraniana", incide el excomandante.

Si Rusia está ahora dispuesta a negociar y a hacer una pausa en la guerra en curso, "eso significa sólo una cosa: ha comprendido la situación y que el tiempo se acaba para ella. Y debido a que han surgido tales preocupaciones, los rusos están hablando de compromisos y algún tipo de alto el fuego", expone. "Para nosotros [los ucranianos], aceptar estos compromisos que ahora se están declarando es una capitulación apenas velada en una situación en la que no hay absolutamente ninguna condición militar objetiva para nuestra rendición", abundó en su entrevista.

Dykyj concluyó repitiendo que Rusia sólo empezó a hablar de compromisos porque su ejército está en una condición "realmente terrible" y el tiempo juega en su contra.