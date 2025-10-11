Una víbora muerde a un hombre muy borracho y el desenlace en urgencias es el que menos sospecharán

Un hombre decidió dar un paseo al terminar una reunión de negocios cuando sintió un dolor agudo y se percató de que una víbora le había mordió en la pierna. El desenlace de esta historia, sin embargo, ha llamado la atención debido a cómo acabó la serpiente.

Štefa Radulić, residente croata en Lituania de 42 años, se acercó de forma accidental demasiado a la víbora que, al percibir el peligro, le mordió, según ha informado el medio Alfa, que señala que el comportamiento de la serpiente entonces "lo desconcertó". Esta tenía los ojos entrecerrados, se balanceaba y luego se golpeó la cabeza dos veces contra un árbol.

A pesar de haber sido él el mordido, el hombre intentó curar al reptil y lo llevó a urgencias, aunque la serptiente finalmente acabó muriendo. Tras un examen veterinario se desveló que el nivel de alcohol en sangre del animal era de 5,1 g/kg.

"Las víboras locales simplemente no están adaptadas a tal concentración de alcohol en la sangre de sus presas, especialmente a las dos de la tarde. Es simplemente incompatible con la vida", comentó al mismo medio el doctor Mate Drnić.

Mientras, el veneno de serpiente no tuvo ningún efecto en el hombre. Los médicos consideran que el alcohol en su sangre haya podido neutralizar el veneno, lo que según aseguran "pudo haberle salvado la vida".